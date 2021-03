Matteo Eydallin i Axelle Gachet-Mollaret, guanyadors de la Comapedrosa Andorra

La cursa de la Individual Race ha estat l’encarregada de tancar els Campionats del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra. Aquesta última prova, s’ha vist afectada fins l’últim moment a causa de la meteorologia i a primera hora de la jornada s’ha decidit descartar el circuit que arribava fins al Refugi del Comapedrosa a causa de la boira i mala visibilitat. Finalment s’ha realitzat per a totes les categories, els circuits íntegrament per pista. Aquesta és una de les curses més importants i la que més agrada i tothom. Ha estat una cursa molt disputada en totes les categories. L’italià Matteo Eydallin i la la francesa Axelle Gachet-Mollaret s’han imposat a la resta de competidors.

A la categoria sènior masculina, el podi se l’ha emportat Itàlia. Amb un últim esprint final entre Matteo Eydallin i Robert Antonioli, finalment el guanyador ha estat el primer amb una diferència de 70 centèsimes. Finalment amb una diferència mínima, ha tancat el podi Davide Madnini. Els cinc primers corredors han estat sempre junts en aquesta última prova. Pel que fa la categoria sènior femenina, Axelle Gachet s’ha distanciat còmodament de les seves contrincants i ha aconseguit una diferència de més de un minut. La guanyadora ha aconseguit un temps final de 1:26.36 i la sueca Tove Alexandersson s’ha col·locat en segona posició amb un total de 1:27.34. Finalment la tercera classificada ha estat Alba de Silvestro, antiga guanyadora d’aquest cursa l’any passat. En aquesta mateixa categoria, ha participat l’andorrana Laia Sebastià qui ha aconseguit fer podi general amb una quarta posició en categoria U23 i un temps de 1:48.27. (Giulia Murada i Marie Pollet han estat respectivament les dues primeres guanyadores).

Pel que fa les categories U20 masculina, Paul Verbnjak ha estat estat el guanyador de la prova i completa el podi el suïs Léo Besson i l’italià Matteo Sostizzo. En la prova femenina ha estat completada per l’italiana Samantha Bertolina i Lisa Moreschini i finalment la suïssa Caroline Ulrich. L’andorra Andrea Sinfreu ha aconseguit un temps de 1:11.52 amb una 8a posició.

En categoria junior, els suïssos Jeremy Muriset i Jon Kistler han estats els guanyadors de la prova en U18 Masculí amb una diferència mínima de 23 centèsimes. Ha estat sense dubtes una arribada molt disputada entre ells dos i amb una diferència de 4 segons i un total de 42:58.73, l’austriac Nils Oberauer s’ha classificat en 3a posició. En categoria femenina, l’alemanya Antonia Niedermaier ha estat la primera classificada i ha pogut separar-se de les seves companyes durant quasi tot el recorregut. Amb una diferència de 1:14.69, la francesa Louise Trincaz ha estat la segona classificada i l’italiana Manuela Pedrana la tercera classificada. En aquesta categoria, Oriol Olm ha tornat a ser l’andorrà amb millor temps (45:03.20), aconseguint la 10a posició al rànquing general. David Rogé i Max Palmitjavila han aconseguit la 22a i 23a posició. Léa Ancion s’ha classificat en 12a posició.

Gerber Martin, el millor dels andorrans en categoria senior

En aquesta edició dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya, i un circuit completament diferent al que s’havia plantejat en un inici, Gerber Martin ha estat el corredor andorrà més ràpid de la prova. Així doncs, aquest ha aconseguit la 27a posició amb un temps de 1:22.29 i amb quasi un minut de diferència l’ha seguit Xavi Areny, aconseguint la 29a posició. Finalment, els corredors David Albós, Sergi Casabella, Carles Serra, David Pérez i Adrià Bartumeu han aconseguit la 31a, 32a, 37a, 39a i 42a posició respectivament.

Balanç positiu

L’organització dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya, Comapedrosa Andorra ha manifestat la seva satisfacció per l’èxit que ha tingut la competició. Tant és així, que en el moment d’acabar els campionats, el manager general de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), Roberto Cavallo, ha fet un balanç molt positiu dels campionats del món i ha volgut confirmar la propera edició de la Copa del Món pel mes de gener del 2022. Durant la roda de premsa de balanç, Eva Sansa, cònsol menor del Comú de la Massana ha destacat la seva satisfacció i la importància pel poble d’Arinsal en tornar a acollir uns Campionats del Món. Ha destacat la feina realitzada per tots i s’ha mostrat molt satisfeta de saber que no hi ha hagut cap contagi durant l’esdeveniment.

El vicepresident de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Josep Lluch, ha destacat que se sent molt satisfet d’haver realitzat un Campionats del Món en plena pandèmia sense oblidar-se de la gran absència d’en Jaume Esteve, “sense qui tot això no hauria estat possible”.

Per la seva banda, el director tècnic de cursa, Carlo Ferrari, ha fet un balanç molt positiu i se sent molt satisfet de la feina realitzada per part de tot l’equip organitzador, inclosos els voluntaris. Ha explicat que totes les proves s’han realitzat de manera exitosa malgrat que la Individual no es realitzes segons la planificació inicial.

De la mateixa manera, el director general de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, ha assenyalat que el binomi de l’estació amb la federació dóna com a resultat uns molt bons Campionats del Món. Ha destacat la importància dels protocols sanitaris i se sent satisfet de confirmar que no hi ha hagut cap contagi i que tots els participants i treballs han respectat les consignes sanitàries. Ha finalitzat la seva argumentació agraint el suport de tots les col·laboradors, cossos especials i sobretot la feina realitzada per tots els voluntaris i treballadors.

Vallnord – Pal Arinsal i la Federació Andorrana de Muntanyisme, tornaran a acollir, si tot acompanya, una nova edició de la Copa del Món Comapedrosa Andorra el proper mes de gener del 2022.