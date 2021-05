Marc Solsona s’incorpora al Programa de Joves Pilots de l’ACA

El Programa de Formació de Joves Pilots de l’Automòbil Club Andorra, continua creixent amb l’objectiu d’ajudar a joves, que tenen condicions, per a intentar fer-se un lloc en el sempre complicat món del motorsport. En aquesta situació es troba Marc Solsona que a partir del diumenge (dia 23), formarà part del grup de pilots que defensen els colors de l’ACA Esport, en una cursa del Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM).

Per a començar, un recorregut molt exigent. La Pujada a la Trona, una de les proves més complicades del calendari català serà la primera a la qual s’enfrontarà el jove pilot andorrà. Esmentar que la primera intenció de Solsona era començar la temporada a Alcover (Tarragona) prova inicial del certamen català, fins i tot en les jornades prèvies va estar prop d’Edgar Montellà per a conèixer en directe els prolegòmens que acompanyen a les proves d’aquestes característiques, passades de reconeixement al recorregut incloses.

A la Trona completarà l’experiència al 100%, encara que en aquesta pujada el traçat és més exigent i difícil de memoritzar i d’establir referències correctes. En aquesta ocasió, Solsona està decidit de començar el seu aprenentatge sobre l’asfalt, una vegada superades les obligacions acadèmiques que el van privar de competir en carreres anteriors.

No hi ha dubte que, haver viscut l’experiència com a aficionat en múltiples ocasions no té res a veure a situar-se al volant d’un cotxe de competició i completar un recorregut amb el crono com a jutge. Aquesta és la situació que afrontarà diumenge que ve Solsona a La Trona. Així s’expressava en el moment de la presentació: “Fins al moment he realitzat una formació molt completa en l’àmbit teòric i he passat moltes hores en el simulador. Una vegada al volant del CM tindré molt present que estic en l’inici del període d’aprenentatge i que de moment el crono me l’haig de mirar de reüll. Tindré a rivals que em superen en experiència i no puc pretendre a estar al seu nivell tot just començar”. A més afegia: “De totes maneres penso que serà positiu tenir referències i veure on estem en l’inici i anar comprovant la progressió a mesura que anem superant quilòmetres de competició. No serà fàcil, però estic convençut que amb treball i esforç aconseguirem l’objectiu.”

Pep Motor un inestimable actiu per al Programa de Formació andorrà

Per a iniciar la seva trajectòria esportiva Solsona pilotarà un CM amb prestacions adequades a la seva experiència. La mecànica desenvolupada en les instal·lacions d’un preparador del carisma de Pep Motor pot ser d’una gran ajuda als pilots que fan els seus primers passos en el món de la competició.

L’ACA reestructura el Programa de Formació: La muntanya, l’especialitat escollida

En la seva intervenció Toti Sasplugas, secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, a part d’animar a Marc Solsona en un moment sempre difícil com és l’inici de qualsevol activitat, va donar a conèixer les noves directrius que regiran en el programa de formació andorrà, aquestes han estat les seves paraules: “El programa tindrà una durada de tres anys de formació i es limita el nombre de pilots. Durant aquest període, les ajudes se centraran a l’especialitat de la Muntanya. Es potenciarà la formació teòrica i la presència dels pilots als comandaments dels simuladors instal·lats en l’ACA eSports Center d’Ordino. Amb aquests passos previs es pretén que quan el pilot passi a l’asfalt ho pugui fer amb vehicles que no hagin de tenir cap limitació pel que fa a prestacions”.