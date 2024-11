Manifestació i una possible vaga, opcions que baralla el SEP si no s’atenen les seves reivindicacions

Alumnes fent un examen (SFGA)

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) preveu accions de protesta si el Govern no planteja millores de les condicions laborals dels docents. Entre elles, una manifestació, i no es descarta convocar una vaga. Assenyalen que, el Govern es va comprometre a tenir a punt un estudi de les graelles salarials al novembre, però a hores no s’ha presentat cap estudi ni diagnòstic. Des del SEP recorden que la situació actual és insostenible. I -afegeixen- s’agreujarà a mitjà termini si no es prenen solucions. Així ho publica aquest dilluns AndorraDifusió.

El president del SEP, Sergi Esteves, palesa la manca de personal que hi ha a les escoles. “Aquest curs ja vam començar amb moltes baixes, moltes aules que en principi quedaven buides sense docents i que s’han anat cobrint”. Amb tot, afirma que “encara continuem tenint tres aules buides” i que la manca de personal “l’està cobrint la resta dels treballadors fent hores extres”.

Andorra ha deixat de ser atractiva per a atreure professionals docents. I, per a aquells que hi són, el cost de la vida ha minvat considerablement el poder adquisitiu. El SEP ja valora accions al carrer si abans del gener no obtenen resposta de Govern, sense descartar-ne d’altres de més contundents com la vaga.

El SEP assegura que les accions de protesta seran conseqüència de la situació actual entre els docents de saturació i malestar.