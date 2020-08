L’urgellenc Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Basquetbol pels propers 4 anys

Ferran Aril serà el president de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) durant els propers 4 anys (2020-2024). La candidatura encapçalada pel directiu urgellenc ha estat finalment l’única que s’ha presentat en el procés electoral de la FCBQ. Així, ha quedat anul·lada i sense efecte la convocatòria d’eleccions prevista pel pròxim 5 de setembre.

Un cop comunicada la resolució de la Junta Electoral a l’únic candidat, el ja proclamat nou president, Ferran Aril, ha manifestat que “l’equip pren amb il·lusió, responsabilitat i molta energia, el compromís d’estar al capdavant del bàsquet català per treballar de valent en benefici dels clubs afiliats“. La seva proposta, sota el nom Units pel Bàsquet Català, ja havia sumat un ampli suport dels clubs, aconseguint un total de 205 avals i superant amb escreix el 10 per cent del cens necessari per formalitzar la candidatura.

La nova Junta Directiva compta també amb Pere Francitorra, Judit Cabacés, Josep Campaña, Patrícia Costas, Salvador Chiva, Xavier Font, Albert Gavaldà, Pilar Landeira, Xavier López-Atalaya, Antonio López, Noemí Llorens, Fernando Peñarrubia, Míriam Pla, Olga Praderas, Agustí Puig, Josep Maria Rofes, Miquel Sans, Joan Soler, Lluís Vergés i Maria Eulàlia Vila.

Ferran Aril continuarà així en el càrrec, que ja ocupava des del 9 de juliol de l’any passat, quan va rellevar Joan Fa.