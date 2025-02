L’UdA acull una exposició per a conscienciar sobre les conductes masclistes

Alguns dels plafons de l’exposició (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha inaugurat, aquest dilluns, 10 de febrer, una exposició que té la voluntat de conscienciar de la necessitat de prevenir les conductes masclistes que es poden donar en un entorn universitari. L’acte ha servit per a donar el tret de sortida a l’elaboració del segon pla d’igualtat de gènere de l’UdA.

La mostra, anomenada “Fem fora el masclisme dels nostres campus”, ha estat cedida a l’UdA pel Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera de la Universitat de Lleida, amb les il·lustracions a càrrec de la dissenyadora gràfica feminista igualadina Raquel Riba Rossi, coneguda pel seu personatge de Lola Vendetta. Conté recomanacions per a prevenir les violències sexuals i digitals i té com a objectiu que es deixin de considerar com a normals situacions i comportaments masclistes que es poden donar en contextos universitaris, ja sigui en les relacions entre estudiants com en les relacions entre professorat i estudiants.

En l’acte, el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha refermat el compromís de la institució envers el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, especialment en relació amb les dones i als col·lectius més vulnerables. A més, ha anunciat que s’han començat els treballs per a l’elaboració del segon pla d’igualtat de gènere de l’UdA i ha fet una crida a tots els col·lectius de la universitat a formar part del grup de treball que durà a terme aquesta tasca, per tal que es faci de manera plural i consensuada.

El primer Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra va ser aprovat el gener de 2022. Amb una validesa de quatre anys, els seus objectius són fomentar una cultura d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, promoure la docència i la recerca amb perspectiva de gènere i prevenir conductes que suposin una discriminació per raó de sexe. Conté una diagnosi de la situació de partida i 32 accions que s’han anat implementant en matèria de sensibilització, revisió de processos, prevenció i incorporació de la perspectiva de gènere.