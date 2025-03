Lucas Pagès, 19è al clàssic de la Copa del Món de Krvavec

L’esquiador andorrà de telemark, Lucas Pagès (FAE)

La Copa del Món de telemark s’ha tancat aquest dissabte, 8 de març, a l’estació eslovena de Krvavec amb la prova en clàssic que ha deixat Lucas Pagès en la 19a posició. L’esquiador del Principat ha completat la cursa en 2.05.94, en una jornada en què ha tingut nombrosos problemes per a poder desenvolupar el seu esquí.

“He començat bé, però el nivell de la commoció encara està allà i m’he caigut, he trencat un pal, m’he pogut aixecar i acabar, però lluny. He sumat experiència en aquesta cursa. La pròxima, els Campionats del Món”, ha explicat l’andorrà. Avui la cursa ha estat per al noruec Trym Nygaard Loeken, amb 1.36.71.

L’andorrà tornarà a aquests Mundials per a la cita de Les Contamines-Montjoie (França), que se celebra del 17 al 23 de març. No serà a Pra Loup (10 al 14 de març).