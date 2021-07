L’Orquestra Meravella posa la música a la festa major d’Escaldes

Escaldes-Engordany està de festa i no poden faltar els concerts. L’Orquestra Meravella és l’encarregada de posar la música aquest dissabte a la nit. Al llarg de tot el dia, però, no hi han faltat les activitats. Des d’un mercat fins a inflables infantils.

Hi havia ganes de festa major i per a aquest motiu han estat molts els escaldencs que avui no han perdut l’oportunitat de passejar per les firetes i les diferents parades del mercat. Alguns repetien i aquest divendres ja havien anat de concert.

El tret de sortida va ser aquest divendres, amb un repic de campanes seguit per una gran trabucada. Les activitats no pararan ja fins a aquest dilluns al vespre, quan el castell de focs tancarà les festes amb un espectacle de llum i colors.