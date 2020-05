López: “Les peticions d’ajut financer a França i Espanya mostren l’amateurisme polític d’Espot i Jover”

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha titllat d’erràtic i amateur els contactes mitjançant carta que ha establert Govern amb els països veïns per demanar finançament. “La tramesa de cartes demostra un preocupant desconeixement del binomi Espot-Jover sobre com funcionen les finances en l’àmbit internacional. Evidència un amateurisme polític molt preocupant i que es pot considerar una acció de principiant pròpia del que correspon al nostre Govern”, ha declarat el president aquest matí durant la roda de premsa. “Això té una important transcendència, perquè ha forçat una resposta negativa per part dels països veïns amb els quals tenim més relació. Una situació que hagués estat perfectament evitable per part del Govern d’Andorra, un Govern que ha demostrat amb aquesta i altres actuacions no entendre quin és el paper que li correspon a Andorra dins el camp internacional, com buscar finançament i quines accions poden ser absolutament negatives i contraproduents.

López ha volgut destacar que en cap moment des de Govern es va informar els membres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata de la intenció d’establir aquest contacte amb els governs d’Espanya i França per sol·licitar finançament: “no hem tingut res a veure, en cap moment se’ns ha informat del contingut de les mateixes i ens volem deslligar d’aquestes accions erràtiques”, ha insistit López. La transcendència financera i política d’aquestes accions, a entendre del PS, demanava que Govern hagués traslladat les seves intencions a la resta de formacions polítiques i al conjunt de la ciutadania.

En aquest sentit, la formació ha contactat recentment l’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros i l’ambaixadora Francesa, Jocelyne Caballero, per informar que el PS s’havia assabentat d’aquesta informació per un mitjà de comunicació i que no té res a veure amb la tramesa d’aquestes cartes i que en cap moment han tingut informació al respecte. Per conèixer el contingut d’aquestes, la formació ha tramitat una demanda d’informació aquest matí demanant la còpia dels documents .

“És necessari buscar finançament, però s’ha de fer allà on tenim oportunitat“, ha explicat López, fent referència al Banc de Desenvolupament Europeu que “entre els projectes que es financen per part del CEB tenen un paper destacat els socials, els que permeten reduir les desigualtats socioeconòmiques, millorar la prestació de serveis públics, fomentar les inversions respectuoses amb el medi ambient, la cohesió social i les polítiques destacades a la integració de la immigració o de grups socials vulnerables”. I afegeix que “els finançaments se centren en qüestions com ara l’accés a l’habitatge, la mobilitat, els equipaments públics, l’eficàcia energètica, els projectes sostenibles mediambientalment o el foment de l’ocupació, entre d’altres”.

Text i foto PS