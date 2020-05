Escaldes donarà xecs de 12 euros l’hora per contractar guardes a domicili per a nens menors d’1 any

El 2 de juny és la data d’obertura per al servei de l’escola bressol comunal d’Escaldes-Engordany. Es treballa en un reglament per als pares dels infants de fins a 3 anys per tal que es compleixin les mesures sanitàries decretades des de l’executiu.

La capacitat serà de 28 infants, amb 4 usuaris per cada 20 m2, i amb dues educadores per centrar i prioritzar l’atenció al nen.

Des de la conselleria de la Infància comunal es tornarà a parlar amb les famílies dilluns per determinar els horaris que necessiten.

La novetat que ha introduït el comú és el xec per a la guarda a domicili de 12€ l’hora. Amb ell les famílies de nens menors d’1 any que no poden accedir encara a l’escola bressol per motius de seguretat sanitària, podran fer front a la despesa que suposa aquest servei.

No hi ha límit de mínim o màxims d’hores subvencionades i tampoc s’imposarà a la persona que s’encarregui de l’infant. Es dona llibertat a la família per escollir-la, ha explicat la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata.



El comú farà el 28 i 29 d’aquest mes una formació específica a les persones que es dediquin a la guarda a domicili; a més de disposar de l’assessorament de l’equip de les escoles bressol comunals.

Pel que fa a l’import d’aquesta inversió prevista pel comú, la cònsol major, Rosa Gili, diu que encara no hi ha una xifra tancada a l’espera del pressupost comunal del 2020 que en principi es podria aprovar a final d’aquest mes.

El servei de guarda a domicili es deixa obert per a infants fins a 3 anys també. El comú ha constatat que hi ha famílies que encara no se senten prou tranquil·les portant els fills a l’escola bressol i prefereixen mantenir-los a casa.