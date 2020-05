L’Espai Ermengol de la Seu continua desenvolupant el projecte ‘El museu és una escola’

El projecte ‘El museu és una escola’ a l’Espai Ermengol- Museu de la Ciutat, que es va iniciar a principis del curs escolar 2019-2020 amb la visita d’alumnes de la Seu d’Urgell i comarca al propi equipament, continua en actiu de manera no presencial i virtual a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.

Aquest projecte havia de finalitzar durant el mes de maig coincidint amb la Nit dels museus en el marc del Dia Internacional dels Museus (DIM) per tal que els treballs iniciats a l’Espai Ermengol i desenvolupats en els diferents contextos educatius del territori, poguessin retornar on es van iniciar.

Malgrat l’actual situació sanitària, els projectes continuen desenvolupant-se des de la no presencialitat i virtualitat. Un aprenentatge bidireccional l’objectiu del qual és el creixement mutu des del confinament, generant bones pràctiques innovadores, possibilitadores i inclusives per tal que el 14 de novembre coincidint amb la nova proposta de la nit dels Museus, puguin ser mostrats al propi equipament municipal de l’Espai Ermengol.

El museu és una escola

“El museu es una escola” és un projecte en xarxa entre l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, Glòria Jové, docent de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, i el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Aquest projecte es va iniciar amb la instal·lació a finals del 2015 a la façana de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida (UdL) en l’obra “El museu es una escola. L’artista aprèn a comunicar-se, el públic aprèn a fer connexions” de l’artista uruguaià Luis Camnitzer. És una obra que forma part de diferents museus del món i ha estat traduïda per primera vegada al català. S’inscriu en l’interès de l’autor per la pedagogia, els lligams entre art i educació i la crítica a les institucions d’art.

Aquest projecte pretén que en l’imaginari de les escoles les mestres i els mestres considerin els museus i els espais d’art i patrimonials com un context real d’aprenentatge. El patrimoni i l’art ha de permetre l’expansió i la construcció del coneixement conjunt així com esdevenir eina per a la formació del docent.

El projecte a la Seu i a la comarca

Durant el mes de juny de 2019 es va realitzar conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics una convocatòria oberta als mestres, professors i educadors dels centres educatius de la ciutat i comarca a fi de mostrar la proposta “més enllà dels formatges” a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Els centres del territori coneixen i visiten l’Espai Ermengol principalment amb les propostes que es realitzen entorn a l’espai que museïtza el formatge i la importància de la producció lletera per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca.

La proposta de treball que es va presentar va ser una visita a l’exposició de les parts d’història i de natura amb el professorat interessat per viure l’espai com una experiència que els permetés valorar les possibilitats educatives que aquest els hi ofereix per concretar un projecte educatiu per al curs 2019-2020. Cinc escoles es van sumar a la proposta, quatre escoles de les quals formen part de la ZER Urgellet: Castellciutat, Alàs, Pla de Sant Tirs i Tuixent amb motiu de la seva commemoració dels 25 anys de la ZER, a més dels mestres de primer i segon de primària de l’escola Albert Vives de la Seu d’Urgell.

El projecte es va iniciar amb la visita a l’Espai Ermengol per part dels infants i s’ha anat desenvolupant al llarg del curs acadèmic. La proposta inicial preveia que durant els mesos d’abril i maig els projectes iniciats en aquest equipament cultural i desenvolupats en els diferents contextos educatius del territori, poguessin retornar allí on es van iniciar, a l’Espai Ermengol coincidint amb la Nit dels museus prevista pel dissabte 16 de maig. Tanmateix, malgrat l’estat d’alarma a causa de la pandèmia, s’han buscat noves fórmules i noves dates per dur a terme el tancament del projecte.