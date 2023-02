L’Oficina Jove de l’Alt Urgell obre les inscripcions per als cursos  de monitor i premonitor de lleure

Cartell anunciant el curs de monitor i premonitor a la Seu (Aj. La Seu)

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) obrirà aquest dimarts, 28 de febrer les inscripcions per a l’oferta formativa Pack Lleure Primavera 2023 que inclou el curs de monitor i de premonitor de lleure. Les inscripcions es poden fer directament des del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, manifesta que “un any més, des de l’OJAU continuem apostant per la formació dels i les joves de la Seu i comarca amb el Pack Lleure 2023, amb dos nous cursos de premonitor i monitor de lleure, que es duran a terme aquesta primavera”.





Els cursos

El curs de monitor/a de lleure, s’adreça a joves a partir de 18 anys, i es realitzarà els dies 25 i 28 de març, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 29 i 30 d’abril i el dia 6 de maig, i s’impartirà a l’Alberg de Joventut La Valira.

El curs compta amb una etapa lectiva 150 hores, amb activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (40 hores presencials / 20 hores online); processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores presencials / 10 hores online); i tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (40 hores presencials / 20 hores online); i una etapa de pràctiques de 160 hores (mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil en qualsevol casal de la comarca que tingui un director de lleure. El preu del curs és de 245 euros (220 euros si es compte amb el Carnet Jove).

Pel que fa al curs de premonitor, s’adreça a joves nascuts al 2006 i al 2007, que s’impartirà de manera presencial del 3 al 6 d’abril. L’horari serà de 9.00 a 13.00 hores, al centre cívic L’Escorxador. El preu del curs és de 38 euros.

Per a més informació o per a aclarir qualsevol dubte respecte a aquestes formacions, els interessats poden trucar a l’Oficina Jove al 973 355 608, per WhatsApp al 607 866 90, enviant un correu electrònic a alturgell@oficinajove.cat o també de manera presencial a la mateixa oficina.