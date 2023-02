8M 2023: “La vostra regressió, la nostra resistència”

Tràiler del curtmetratge Mariana (Maria Caminal)

Acció Feminista Andorra inicia aquesta setmana els actes per al 8M sota el lema La vostra regressió, la nostra resistència. “La regressió econòmica, que precaritza encara més les dones i enquista la bretxa salarial i el terra enganxós, i la regressió democràtica, que nega aquesta realitat i invisibilitza els problemes que tenim, reafirma el sistema patriarcal i menysté les reivindicacions de les dones”, assenyalen des de l’associació.

Una de les conseqüències a la qual volen donar un èmfasi especial en aquest 8M, des d’Acció Feminista Andorra, és l’assetjament laboral que, lluny de desaparèixer, creix en les situacions de recessió econòmica. A Europa un 55% de les dones diu haver patit algun tipus d’assetjament, el 32% en l’àmbit laboral. A Andorra no hi ha dades en aquest àmbit.

Per a posar l’assetjament laboral en el focus, Acció Feminista ha organitzat la projecció del curtmetratge Mariana, de Maria Caminal, i una taula rodona que porta per títol “Fem visible l’assetjament laboral” amb especialistes en la matèria, el dia 2 de març.





2 de març: Estrena del curtmetratge “Mariana” de Maria Caminal

20 h: Projecció de Mariana. Sala Consòrcia, Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

20.15 h: Taula rodona. “Fem visible l’assetjament laboral”. Participants: Maria Caminal (directora i guionista del curtmetratge Mariana), Victòria Santos (actriu protagonista), Cristina Fernández González (advocada especialitzada en violència masclista) i Mònica Álvarez Isart (psicòloga experta en assetjament sexual).

Sinopsi: El curtmetratge explica la història de Mariana (Victoria Santos), una dona que arriba a Espanya per a treballar i que haurà de suportar els abusos del seu cap al restaurant, en David (Nacho Guerreros), per a no ser acomiadada. La protagonista està disposada a fer el que calgui a la feina per a que no la facin fora i poder complir el somni de la seva filla d’11 anys.

Actors: Nacho Guerreros i Victoria Santos, actors reconeguts al panorama espanyol per sèries com La que se avecina o La casa de papel.

Llengua: castellana

‘Mariana’ és un curtmetratge protagonitzat, escrit i dirigit per dones. L’objectiu és representar i alçar la veu al gran col·lectiu de dones afectades, que han patit assetjament sexual, discriminació racial i han estat víctimes del seu superior sota l’abús de poder.

La peça ha estat seleccionada per diferents festivals de cinema, entre els quals Amnistia Internacional Muestra Internacional de cortometrajes “Derechos humanos y… Acción!” i el New York International Women Festival.





7 de març: Cafè-tertúlia sobre micromasclismes

Acte conjunt amb l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) en el marc de l’exposició Heroïnes de la quotidianitat, de Montserrat Altimiras, a la Galeria Art al Set, a les 19.30 hores.





8 de març: Manifestació

19.30 h: Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. Inici de la marxa 20 h. Arribada a la plaça The Cloud d’Andorra la Vella, i lectura del manifest.

20.30 h: Acte de cloenda del 8M d’Acció Feminista (a la Fada Ignorant) i presentació de la nova edició del fanzine Biterna.