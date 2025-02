Localitzat mort un excursionista al massís del Pedraforca

L’helicòpter del GRAE en una operació de rescat (arxiu)

Aquest diumenge, al vespre, es va iniciar un dispositiu de recerca per a localitzar un home de 54 anys, veí de Reus, que havia anat a fer una excursió a la zona del Pedraforca, Saldes (Berguedà), i del qual no se’n tenia cap comunicació des del migdia. Finalment, al voltant de la mitjanit, els efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat el van trobar sense vida.

En rebre l’avís de la desaparició, a les 20.19 hores, els Bombers de la Generalitat van mobilitzar efectius de les unitats de muntanya del GRAE de la Seu d’Urgell, Olot i Cerdanyola del Vallès i tres dotacions de suport dels parcs de Manresa i Guardiola de Berguedà. En arribar al lloc, van confirmar que el vehicle del desaparegut es trobava aparcat a la zona i van iniciar-hi la recerca. Al voltant de la mitjanit, els efectius de la unitat GRAE van localitzar a la víctima sense vida a la zona del Pollegó inferior del massís.

Els Mossos d’Esquadra s’han desplaçat al lloc dels fets amb 5 indicatius (Unitat de Muntanya i efectius de seguretat ciutadana), per tal de realitzar els tràmits judicials i procedir a la retirada del cos. Així mateix, obriran una investigació per a determinar les causes de la mort.