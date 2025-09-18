Llum verda a la creació d’un nou centre privat d’educació superior: l’Endor Universitat Digital d’Andorra

El nou centre privat és l’Endor Universitat Digital (SFGA)
El Govern ha aprovat la creació i l’obertura d’un nou centre privat d’educació superior a Andorra, l’Endor Universitat Digital d’Andorra. La missió d’aquest nou centre és formar professionals altament qualificats per al nou ecosistema digital, combinant l’excel·lència docent i investigadora amb un posicionament internacional i una docència plurilingüe en català, castellà i anglès. És per això que l’oferta acadèmica se centra en graus, màsters i doctorats vinculats en la intersecció del negoci, la tecnologia i la societat, amb especial èmfasi en àmbits com la intel·ligència artificial, la robòtica, el màrqueting digital o el dret tecnològic.

Aquest projecte es vol diferenciar per utilitzar metodologies EdTech innovadores, l’ús de la intel·ligència artificial i la tecnologia de cadena de blocs, coneguda com a blockchain, en els processos d’aprenentatge i certificació. A més, un altre dels trets diferencials és la connexió amb el món empresarial i l’emprenedoria.

Per això, la universitat disposarà d’una acceleradora d’empreses emergents i d’una borsa de treball pròpia per a fomentar la creació de projectes i facilitar la inserció laboral de l’alumnat. Així mateix, el projecte vol contribuir al desenvolupament d’Andorra, reforçant l’estratègia digital nacional, millorant l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, i potenciant la internacionalització del país. La recerca també hi té un paper central, amb la voluntat de desenvolupar projectes interdisciplinaris, aplicats i amb projecció internacional.

Aquest centre compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

