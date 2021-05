Lluís Prats recull el Premi Carlemany, el més concorregut amb un total de 38 originals presentats

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha entregat aquest dijous a la tarda el X Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2020 a l’autor Lluís Prats per la seva obra ‘Archie, el noi que parlava amb elefants’. Riva ha valorat molt positivament la participació d’enguany on s’han presentat un total de 38 originals, la xifra més elevada des de la creació del guardó el 2011. “Aquestes xifres demostren la consolidació i l’interès creixent del sector en un premi que reconeix la qualitat literària i alhora reforça els valors positius per als joves”, ha recalcat.

D’aquesta manera, un any més, el procés final de selecció ha comptat amb la participació de 9 estudiants dels tres sistemes educatius del país, joves lectors, que han fet la selecció de l’obra guanyadora d’entre les propostes que ha recomanat el consell lector. Així, el jurat jove ha estat format per estudiants d’entre 14 i 16 anys i són: el Nil Fonseca, la Carla Giribet i l’Elsa Giribet, del Col·legi Sagrada Família; l’Andrea Jover, la Mireia Iranzo i l’Ariana Pereira, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino; i l’Alexandra Pereiro, el Joan Vergés i la Martina Ricard, del Liceu Comte de Foix. Per tal que el jove jurat pugui conèixer de primera mà l’autor, Prats visitarà el centres educatius entre aquest dijous i divendres.

En aquesta desena edició, el consell lector ha estat format per Joana Bonet (professora de llengua catalana del Col·legi Sagrada Família), Roser Calvo (professora de llengua catalana i formació andorrana del Liceu Comte de Foix), Olga Andrés (professora de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino), a més de les escriptores catalanes Laia Aguilar (guanyadora del Carlemany 2016) i Maria Carme Roca, i la representant de l’Editorial Columna Glòria Gasch.

Riva també ha tingut paraules de felicitació per a Prats i per l’obra guanyadora. Abans de recollir el premi, i durant la roda de premsa de presentació de l’obra, Prats ha destacat que la novel·la “és un relat idealista perquè calen exemples de bones persones”. Així ha destacat que l’obra intenta ser una apel·lació a tothom per conscienciar de la necessitat de respectar la natura perquè “tot el que fem té una afectació sobre el planeta”.

Finalment, Gasch ha explicat que l’obra guardonada és una novel·la que relata la vida idealista d’un jove anglès de classe alta a l’Àfrica, mostrant la seva relació amical amb una elefanta. Així, ha dit Gasch, que la novel·la no s’absté de plantejar conflictes adults: el colonialisme africà, el pragmatisme adult en relació a la immaduresa infantil, els conflictes de l’Àfrica amb Occident. “Té tot allò que pertany a la novel·la juvenil, i no està desplegat de manera postissa, sinó ben integrada en un relat molt ben confegit”, ha relatat.

El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.