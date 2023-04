Liberals obre un període de reflexió dins el partit després dels resultats de les eleccions

El president de Liberals, Josep Maria Cabanes (Liberals)

L’Executiva de Liberals va reunir-se dijous passat per a fer una primera valoració dels comicis del passat 2 d’abril. L’òrgan executiu reconeix que els resultats no són els esperats i, per tant, obren un període de reflexió que ha de conduir el partit al proper congrés post electoral ja previst.

En aquesta primera anàlisi feta pel partit es considera com a factors determinants a l’hora d’analitzar el resultat, la política de pactes territorials, fet que va ajudar a guanyar les parròquies d’Andorra la Vella i Ordino, però va penalitzar a la resta de parròquies per haver renunciat a fer llista territorial. També s’apunta a un desquadrament entre el missatge del partit i les dificultats de capitalitzar la gestió feta en el si del govern diferenciant-se de la resta de partits de la coalició del Govern.

Des del partit asseguren que el pacte amb Demòcrates, el qual contemplava anar junts en tres parròquies també incloïa la no presència de Liberals en altres per a no restar i no dividir el vot, garantint la governabilitat. Així doncs, vistos els resultats, des de Liberals es creu que s’ha estat decisiu en aquelles parròquies en les quals s’ha obtingut la victòria com a Andorra la Vella i Ordino, a on els vots aportats a les llistes territorials han contribuït en la victòria territorial.

Liberals espera que els resultats aconseguits pels partits de la coalició s’interpretin sota la premissa del pacte i els principis acordats, i es traslladin en els termes en els quals es va signar l’acord, valorant el paper que el partit ha tingut per a assolir la governabilitat que garanteix la majoria absoluta.

L’objectiu de la campanya Primer Andorra, era fer valdre el rol de Liberals en l’estabilitat i la governabilitat durant els darrers quatre anys, i garantir aquest equilibri per a la legislatura vinent.