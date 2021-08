L’hoquei patins és el primer equip del Barça en arribar a Encamp per a preparar aquesta pretemporada

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, ha donat la benvinguda aquest matí al primer equip del Barça d’hoquei que un any més ha triat Encamp per a realitzar la pretemporada gràcies a l’acord, entre el Comú i el F.C. Barcelona, de promoció turística a través de l’esport.

El conseller ha felicitat l’equip pels resultats de la temporada passada, on l’equip blaugrana va ser campió de la Lliga catalana, de la Supercopa d’Espanya i de l’OK Lliga i, ha agraït al F.C. Barcelona i en concret a l’equip d’hoquei patins, l’elecció d’Encamp per a preparar la temporada vinent.

El conseller ha destacat l’aposta per acollir equips professionals a la parròquia, ja que “són clau per ajudar a fomentar i a publicitar el nostre patrimoni natural, les nostres instal·lacions i poder ajudar a la dinamització de la parròquia”, des d’un primer equip del Barça fins a campus, estades d’entrenaments semiprofessionals, tornejos infantils, etc… Per impulsar econòmicament la parròquia a través de reserves d’allotjaments, comerços i restauració com a destinació de turisme esportiu”.

Fernàndez ha destacat que “estem contents que estigueu aquí” i “d’haver renovat un cop més el conveni de promoció turística amb el FC. Barcelona” per la repercussió positiva que suposa el treball transversal entre Esports i Turisme del Comú d’Encamp per la identificació com a destinació de turisme esportiu.

Durant la recepció a Casa Comuna, Edu Castro, entrenador del primer equip del Barça d’hoquei “tot són paraules d’agraïment” estem “encantats” de tornar a fer la pretemporada aquí, i ha remarcat que “desitgem poder tornar l’any vinent” perquè és un “entorn “idíl·lic, perfecte per temperatura, instal·lacions, acollida i la llengua”.

Per la seva banda, el segon capità Sergi Panadero, que també s’ha dirigit a la premsa sumant-se als agraïments i destacant que “per nosaltres ens sentim com a casa nostra”. El jugador ha afegit que “estem en el millor entorn per a aconseguir, a poc a poc, el nostre millor nivell físic i ho gaudim al 100%” i ha afegit que estem “molt contents de repetir i il·lusionats en aquesta nova temporada”.

4 seccions del Barça prepararan la pretemporada a Encamp

Durant les dues pròximes setmanes s’afegiran els primers equips del Barça d’handbol, a partir del 20 d’agost, i del Barça de bàsquet, a partir del 23. Així mateix, alguns jugadors del primer equip (molts es troben en preparació del mundial) i del B de futbol sala arribaran a partir del 17 d’agost, i a principis de setembre el segon equip de l’handbol farà una estada al Pas de la Casa.