L’FC Andorra ha de guanyar a tota “costa” a Elda

Jugadors de l’FC Andorra celebrant un gol (club)

La segona divisió espanyola de futbol no s’atura per a l’FC Andorra que aquest mateix dissabte, 5 d’abril, juga al camp de l’Eldelc, 13è a la taula). La pilota començarà a rodar a partir de les 16:15 hores per la gespa alacantina d’un conjunt -el local- que porta 10 punts més que els tricolors a la classificació (42 i 32, respectivament). Val a dir que ambdós conjunts tenen el mateix balanç de resultats en els últims cinc encontres jugats: 3 derrotes, 1 empat i 1 victòria.

L’FC Andorra ve de guanyar el seu darrer partit després de moltes jornades sense conèixer la victòria i d’haver caigut a la zona de descens davant dels mals resultats. Abans d’iniciar-se la 34 jornada de lliga, els del Principat són tercers per la cua. L’últim és el Vila-real B amb 30 punts. L’Amorebieta és penúltim amb 31 i a continuació hi ha l’Andorra amb 32. La diferència de punts respecte als primers equips que marquen el descens no és insalvable, però ja no hi ha marge d’error per als de Ferran Costa.

Un Costa que s’estrena com a entrenador a la banqueta de l’FC Andorra i en el qual s’han dipositat moltes de les esperances per a que l’equip salvi la categoria.

I aquest duel tan transcendental arriba hores després de fer-se públic que al propietari del club, Gerard Piqué, li estan rastrejant els comptes per si hi ha alguna connexió amb l’afer Lluis Rubiales, l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).