L’FC Andorra, eliminat de la Copa del Rei davant el Cartagena

Imatge de l’FC Andorra 0 – Cartagena 1. Foto: Club

1 a 0. L’aventura de l’FC Andorra de Ferran Costa, a la Copa del Rei, ha acabat aquest dijous a l’Estadi Nacional davant la presència de 931 espectadors fidels. Ha estat contra el Cartagena, conjunt de la Segona Divisió, una categoria superior a la dels andorrans. Al minut 14 de la primera part, Manu Nieto, ho provava per als tricolors sense sort. També, Álvaro Martín, ho tornava a provar al minut 16, en una claríssima oportunitat que ha fregat el travesser. L’atac andorrà seguia i, un minut després, Juanda, era qui estava a punt d’avançar al conjunt del Principat en el marcador. I, el mateix Juanda, en una gran jugada personal, ho tornava a intentar amb un xut massa fluix.

Però, tal com diu la dita, qui perdona ho acaba pagant i, al minut 29, el Cartagena es posava per davant en el lluminós gràcies a un gol d’Alfredo Ortuño. Tres minuts després ho tornava a intentar, Juanda, per tercera vegada. Malauradament, uns andorrans que mereixien molt més, han marxat al descans perdent per la mínima, 0-1.

A la segona part, els de Ferran Costa ho seguien intentant i, al minut 61, han tornat a fer dues ocasions de gol en dues jugades de córner. Posteriorment, Lautaro, per als tricolors ho tornava a intentar amb una rematada de cap per sobre del travesser. Els andorrans ho han provat fins al final, amb una ocasió de Peña, al minut 87. Josep Cerdà ha tingut l’última al minut 94 per a forçar la pròrroga, però la sort ha tornat a girar l’esquena als andorrans, quedant eliminats de la Copa del Rei espanyola, en un partit en què, clarament, han estat superiors al Cartagena, d’una categoria per sobre de la que milita l’Andorra a la lliga.

El proper matx de l’FC Andorra -de lliga- serà aquest proper diumenge, 8 de desembre, també a l’Estadi Nacional, a les 15:30 hores, contra el filial de l’Osasuna.