L’exposició ‘Toulouse-Lautrec, l’artista irreverent’ atrau 4.033 visitants

Un total de 4.033 persones han visitat l’exposició Toulouse-Lautrec, l’artista irreverent. La mostra s’ha pogut veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) des del 24 de juny fins al 25 de setembre.

A través d’aquesta exposició, els visitants van poder fer un recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec. La mostra va transportar el públic a la bohèmia de Montmartre del tombant de segle, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses.

En el marc de la mostra s’han organitzat visites guiades per a escolars, particulars i grups; visites guiades nocturnes; un taller de tast d’absentes, a càrrec d’Aitor Estela; el taller per a infants La nit bohèmia segons Toulouse-Lautrec; l’activitat Prostitutes, bordells i sífilis, una altra mirada a Montmartre; i el taller de cancan per a famílies, a càrrec de Begoña Márquez.

El CAEE és un dels museus més visitats del Principat. Des del gener del 2021 fins ara, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany ha rebut 8.078 visitants.