El Consell de l’Alt Urgell recupera i divulga els motarrots dels pobles de la comarca

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha presentat el projecte “Motarrots de l’Alt Urgell”, una iniciativa que té l’objectiu de recuperar, preservar i divulgar aquesta part tan singular del patrimoni cultural immaterial com són els malnoms de la gent dels pobles de la comarca.

El terme motarrot s’utilitza per referir-se al malnom amb què els habitants d’un poble són coneguts per la gent dels pobles de la rodalia. Els motarrots tenen el seu origen en un fet històric, una llegenda, un costum, o bé en la geografia, la climatologia, la manera de ser o alguna altra característica que singularitza cadascun dels pobles. Sovint trobem en els motarrots una intenció irònica, pejorativa o, fins i tot, ofensiva, que s’entén per la tradicional rivalitat entre pobles veïns.

L’investigador, lingüista i poeta Josep Espunyes (Peramola, 1942) va fer un exhaustiu treball de recerca sobre els motarrots de l’Alt Urgell. En va recollir de gairebé tots els pobles de la comarca, molts d’ells amb diversos motarrots. A més a més, n’explica l’origen i el motiu. Fruit de l’estudi d’Espunyes és el seu llibre Segrada: motarrots i llegendes de l’Alt Urgell (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001), del qual n’ha publicat posteriorment una nova edició, actualitzada i ampliada, amb el títol Alt Urgell. Motarrots, fets, llegendes (Edicions Salòria, 2011).

El projecte ha consistit en la creació d’un logotip i un disseny d’imatge per als diversos motarrots de l’Alt Urgell. Gairebé cada poble de la comarca té el seu i el pot utilitzar per a l’estampació en samarretes o en qualsevol altre suport. A través de la seva pàgina web, el Consell Comarcal posa aquests dissenys a disposició dels ajuntaments, comissions de festes i altres entitats per tal que, si ho desitgen, en puguin fer ús. La idea és donar una imatge homogènia a nivell comarcal, ja que hi haurà un únic disseny per a tots els pobles, però cada un estarà personalitzat amb el motarrot corresponent. A més a més, a la pàgina web del Consell Comarcal es pot consultar un mapa interactiu amb tots els motarrots i el seu significat. Enllaç a la pàgina Motarrots de l’Alt Urgell: http://www.alturgell.cat/motarrots

El projecte ha estat creat de manera conjunta pels serveis de Turisme i de Cultura del Consell Comarcal i compta amb el finançament de la Diputació de Lleida.