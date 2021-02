L’exposició “Influencers en l’art” del Museu Carmen Thyssen tanca amb més de 12.500 visitants

El Museu Carmen Thyssen Andorra tanca l’exposició “Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art” amb 12.528 visitants. Del total, 3.162 van ser visitants l’any 2019; 9.055 van visitar les instal·lacions al llarg del 2020, i 311 persones, enguany. La mostra artística va obrir portes el 6 d’octubre del 2019 i es va cloure el passat 10 de gener. L’Impacte de la Covid-19 va provocar el tancament de la sala d’exposicions durant els mesos d’abril i maig de l’any passat. Això ha acabat suposant una davallada de públic de fins a 4.864 persones en comparació amb l’exposició anterior “Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay“, que va comptar amb 17.392 visitants.

El gerent de la Fundació MuseAnd, Pep Farràs, valora les xifres amb una actitud positiva vers el futur de l’equipament. “La davallada del 38,82 % de visitants a causa del confinament de la població i al tancament de fronteres, ha estat un cop important per l’afluència de públic, però l’equipament ha sabut adaptar-se a la situació generant activitats i ampliant l’horari per fomentar el consum cultural local tan important en aquests moments de recolliment territorial”, ha dit.

En aquest sentit, l’aposta per una cultura segura i el repte d’apropar-se al públic local han estat els grans motivadors de l’equip per engegar una important campanya amb propostes per a tots els públics, i amb un calendari de tallers i actuacions. Del total de visitants, 7.609 han estat residents d’Andorra, suposant per a l’equipament, una dada molt important per ampliar les estratègies de participació activa amb el públic més proper.

Segons Teresa Areny, cap de projectes del museu, “és molt important continuar apostant pel públic del territori i fomentar la seva participació com a visitants de l’exposició, eix central del museu, i com a participants en les diferents activitats complementàries. L’equipament vol continuar apostant per aquesta dualitat mostra-activitat, fent que el públic interessat. en l’art, pugui gaudir-lo des de diferents vessants.”

Actualment, el Museu està preparant la nova exposició “Talents amb Denominació d’Origen. De Rigalt a Puigdengolas“, que obrirà les seves portes, el proper 12 de febrer. La mostra se centrarà en el diàleg artístic entre la Col·lecció d’Art de Crèdit Andorrà i la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, amb obres d’autors catalans del segle XIX i principis del segle XX.