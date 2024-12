L’Executiu aporta 717.865 euros en ajuts a l’ensenyament superior

Alumnes en una aula (SFGA)

El Consell de Ministres d’aquest dimecres ha aprovat atorgar un total de 717.865 euros als ajuts a l’ensenyament superior corresponents al 2024-2025. Aquests ajuts donen cobertura a 166 alumnes. Com marca la norma, s’efectuarà un primer pagament durant el primer trimestre del curs que ascendeix a 300.834 euros, corresponent al 40% de l’import dels ajuts.

Al llarg del proper any 2025, hi ha previstos per part de l’Executiu andorrà dos pagaments fraccionats més durant el segon i tercer trimestre del curs.