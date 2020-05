La Setmana de la Diversitat cultural estrena una web amb motiu del desè aniversari

Des d’avui està operatiu el domini andorralavella.ad/diversitatcultural on es fa un repàs de totes les edicions i de les entitats culturals que han participat en la celebració. Els actes populars d’enguany s’han hagut de suspendre a causa de les mesures decretades per fer front a la COVID-19.

La celebració de la Setmana de la Diversitat cultural d’Andorra la Vella compleix avui 10 anys i ho fa amb la posada en marxa d’una web. El domini andorralavella.ad/diversitatcultural s’estrena en el marc dels actes del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament proclamat per la UNESCO cada 21 de maig, als quals la parròquia s’hi ha sumat des del 2011 amb diverses activitats. Els actes de celebració popular d’aquest any s’han hagut de suspendre a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 per la qual cosa s’ha aprofitat per fer una retrospectiva del que ha suposat la festa, recordar com s’ha anat fent gran amb el pas dels anys i traslladar, així, la diversitat a la xarxa. A la web es poden trobar reculls d’imatges i vídeos de totes les edicions de la festa i les accions que s’hi ha dut a terme, així com un reconeixement a les associacions que les han fet possible.

En aquesta dècada s’han dut a terme activitats de tot tipus que han implicat les entitats culturals del país i el conjunt de la ciutadania amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents realitats que hi ha a la societat andorrana. Així doncs, tot va començar l’any 2011 amb una fira d’associacions culturals que es va organitzar al Parc Central amb una desena d’entitats i, any rere any, s’han celebrat mostres i trobades culturals que han anat creixent en participació i en implicació popular. El 2017 es va fer un salt qualitatiu quan la fira d’entitats es va transformar en una mostra gastronòmica, amb molt èxit d’assistència ciutadana, per donar a conèixer els plats típics i el folklore dels col·lectius culturals.

En paral·lel també al llarg de cada Setmana de la Diversitat s’han dut a terme un gran ventall d’activitats obertes a tothom, com projeccions de films, xerrades i tallers i, també accions col·laboratives de tot tipus amb les associacions. D’entre aquestes destaquen una exposició de vestits tradicionals (2013); una mostra fotogràfica sobre les tradicions arreu del món (2014); el projecte al carrer Inside out amb un collage de gran format al carrer (2015) i la publicació d’un receptari amb una cinquantena de propostes d’arreu del món (2016). A la llista també s’hi sumen el vídeo Vinguts d’arreu, un país per a tots, amb converses sobre l’experiència de la migració (2017); el videoclip musical Conviure tots junts, composat pel cantautor Quim Salvat i protagonitzat per membres actius de les associacions culturals i de residents (2018); i un passeig poètic per Riberaygua i travesseres amb poemes d’arreu del món escrits als passos de vianants (2019).

El volum d’entitats culturals que s’han unit als actes de la Setmana de la Diversitat cultural ha anat a l’alça de manera notable, i en aquesta dècada s’han triplicat: de les 10 de la primera edició s’ha passat a la trentena de l’any passat. Hi han participat, a més, col·lectius dels 5 continents.