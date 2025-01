L’escudella de Sant Antoni i els Encants tornen al Pas i Encamp

L’escudella de Sant Antoni al Pas de la Casa en una edició anterior (Comú d’Encamp)

Els Encants i l’escudella de Sant Antoni repeteixen, un any més, com una de les jornades per excel·lència de la parròquia encampadana, mantenint viva una de les tradicions més longeves d’Encamp. El Pas de la Casa rebrà primer la jornada, que es desenvoluparà el pròxim dimecres, dia 15 de gener, a la plaça de l’església. Està previst que el repartiment d’escudella comenci a les 13 hores, i continuarà fins a acabar existències. Les taules per a gaudir de l’escudella estaran col·locades en el mateix entorn de la plaça.

A Encamp, la plaça de Sant Miquel serà l’epicentre de l’activitat. A partir de les 13 hores començaran els Encants, la subhasta benèfica d’aliments, que seguirà el procediment tradicional i, posteriorment, un cop feta la benedicció per part de Mn. Àlex Vargas, es donarà el tret de sortida al repartiment de l’escudella, a les 13:30 hores que, tothom que vulgui, podrà degustar a la mateixa plaça on es s’instal·len les taules per a menjar-la allà mateix.

Tant al Pas de la Casa com a Encamp hi haurà racions d’escudella i tortell aptes per a celíacs.

Aquesta celebració està declarada Festa d’interès cultural patrimoni immaterial d’Andorra des de l’any 2010 i el Comú d’Encamp, conjuntament amb la col·laboració popular, s’encarrega cada any de mantenir la tradició ben viva.





Viure els Encants i l’escudella de Sant Antoni al complet

La festa de l’Escudella de Sant Antoni, així com els Encants, és una festa pensada per a gaudir-la en viu. Una tradició que s’ha mantingut al llarg dels anys, i que té el seu esperit en compartir aquesta menja popular amb una estona amb la família, els amics, juntament amb la resta d’assistents.

És per això que des del Comú d’Encamp s’instal·len, tant a Encamp com al Pas de la Casa, taules i cadires perquè els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir de l’escudella al mateix lloc on es desenvolupa la festivitat. A més, fer una bona escudella és tot un art, i allà es podrà veure l’elaboració pas a pas i viure en primera persona la subhasta dels Encants.

Cartell anunciant l’escudella de Sant Antoni al Pas i Encamp (Comú d’Encamp)

Novetats amb la compra de tiquets i nous envasos per a l’escudella

L’Escudella de Sant Antoni 2025 porta canvis per a aquest any pel que fa al procediment de la ciutadania a l’hora de recollir la ració d’escudella amb l’objectiu de reduir el temps d’espera i repartir millor les racions entre els assistents.

Per una part, serà obligatòria la compra de tiquets per a poder recollir la ració d’escudella. Hi haurà, doncs, dues tipologies de tiquets: per a aquelles persones que només vulguin la ració d’escudella s’han posat a disposició tiquets a 2 euros amb l’envàs reciclable inclòs, mentre que per a aquelles persones que vulguin la ració d’escudella i, a més, el plat commemoratiu d’aquest any, el tiquet tindrà un cost de 8 euros. Els tiquets es poden adquirir des d’aquest dissabte, a les oficines de Turisme d’Encamp i del Pas de la Casa (en horari d’oficina).

Finalment, l’altra novetat és el proveïment, per part del Comú, d’envasos individuals, fets amb materials reciclats, perquè els ciutadans puguin emportar-se les racions d’escudella. Gràcies a la utilització d’aquests envasos, la població queda deslliurada d’haver de portar els seus propis recipients i, per tant, no s’omplirà cap recipient que no sigui el que l’organització posa a disposició.





Ràdio Andorra protagonista del plat commemoratiu de 2025

El plat commemoratiu de 2025 té com a protagonista l’emblemàtic edifici de Ràdio Andorra. Situat a l’entrada d’Encamp i que, actualment, reformat i recuperat el seu valor patrimonial, acull la seu d’Andorra Turisme i obre les seves portes per a diferents esdeveniments culturals durant tot l’any.