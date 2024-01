L’Esbart dansaire d’Andorra la Vella i el grup de folk Aixopluc presenten ‘Pa d’arrels en dansa’

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella en una imatge d’arxiu (Comú d’Andorra la Vella)

El dissabte, 20 de gener, a les 20 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella s’estrenarà l’espectacle de música i dansa Pa d’arrels en dansa, on el duet català de música folk Aixopluc i l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella surten de la seva zona de confort per a poder compartir i complementar-se l’un amb l’altre, alhora aferrant-se a la seva tradició, a la seva terra, al seu ésser. Pa d’arrels en dansa proposa una sinergia entre la dansa, la música i la poesia, una aposta escènica que superposa les tres disciplines i que revisa l’esbart com a cos de dansa tradicional.

Aixopluc és un duet de música folk format pels músics bagencs Joel Díaz Vila (piano i acordió) i Queralt Valls Brunat (violí), que neix a Catalunya l’any 2020 amb l’objectiu d’oferir una sonoritat més íntima en la música folk, apostant per una formació senzilla i plenament acústica.

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella és una associació cultural fundada l’any 1981, amb l’objectiu de promoure la cultura i representar-la fora de les fronteres en forma de dansa popular i tradicional d’Andorra i dels Països Catalans.

Aixopluc anomena el seu nou treball discogràfic Pa d’arrels. En aquesta ocasió, el grup, juntament amb l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, presenta aquest espectacle Pa d’arrels en dansa. La proposta és el fruit d’una tasca creativa conjunta, en la qual l’Esbart ha posat moviment a les composicions del duet, pensades inicialment pels pals propis del ball de plaça. Aquesta vegada, però, la coreografia s’ha treballat lliurement des de les emocions que suggereixen les músiques i les poesies amb les quals han estat aparellades.

Al llarg de set escenes i amb el ball de 20 dansaires del cos de dansa de l’Esbart prendran vida les interpretacions d’Androspora (andro), Capicua (xotis-vals), Equinocci (ball pla i corranda), Sortilege (borreia a 2 temps), Lluna plena (gavota), Ai-ai gasa (masurca), Bat, bi, hiru! (fandango), Saltoka (arin­arin), Circumloqui (cercle) i dues improvisacions, conduïdes per diferents fragments poètics.

L’accés a l’espectacle del dissabte 20 de gener és gratuït i obert a tothom.

Pa d’arrels en dansa també es representarà al Teatre Kursaal de Manresa, més endavant, el 15 de setembre.