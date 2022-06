Les Valls de Valira limita l’ús d’aigua per la sequera

L’Ajuntament de les Valls de Valira ha emès aquesta setmana passada un ban amb el qual limita l’ús d’aigua al municipi a causa de l’actual situació de sequera i el descens de reserves a la xarxa municipal. Concretament, el document prohibeix temporalment fer servir l’aigua de boca per al reg d’horts o jardins i per omplir piscines, basses i dipòsits.

El ban, signat per l’alcalde Ricard Mateu, justifica aquesta decisió perquè al llarg dels dies anteriors han constatat un important descens de cabal als dipòsits municipals que hi ha a Anserall i a Calbinyà. Una situació que atribueixen a “la manca de pluges durant l’hivern i la primavera”, a més de “les altes temperatures que patim aquests dies”.

El text també informa que des de l’Ajuntament treballen actualment “per incrementar el subministrament”, però que “la climatologia no ajuda”. Per això, a hores d’ara veuen “necessari que tots fem un ús responsable de l’aigua”. L’avís acaba demanant disculpes per les molèsties que aquesta limitació pugui suposar i demanant la col·laboració de tothom per superar aquesta situació com més aviat millor.