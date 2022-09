Imagina’t tenir un únic vestit, però que semblés diferent cada cop que tu volguessis

Això de tenir un únic vestit, però que cada cop que volguessin es pogués canviar els seus tons, els colors, seria formidable. D’una banda, estalviaríem en roba i, de l’altra, podríem actualitzar aquella peça de roba segons el moment, la temporada de l’any o de possibles esdeveniments. Seria com un vestit a la carta. Però això, de les poques espècies terrícoles que ho tenen al seu abast, són els camaleons.

És espectacular prestar atenció a la mutació acolorida del seu cos i veure com transforma la pigmentació. Segons explica David López Bosch al web All you need is biology “la varietat de coloracions entre les diferents espècies de camaleons és enorme. I un dels motius dels canvis és per a camuflar-se, però, no és l’únic. També ho poden fer per a comunicar-se i per a termoregular-se.

Tot i així, aquestes increïbles habilitats no han salvat als camaleons de la llista d’espècies amenaçades, ja que moltes d’elles es troben en perill, principalment per la destrucció del seu hàbitat per la industria fustera i per la seva captura per al tràfic il·legal d’animals exòtics.

Esperem que amb una major conscienciació sobre aquests espectaculars i colorits llangardaixos, les generacions futures puguin delectar-se amb els canvis de color dels camaleons durant molt de temps”.