Les mesures anticovid es prorroguen amb el vot en contra de Terceravia i la consellera Carine Montaner

Terceravia i la consellera no adscrita Carine Montaner han votat no a autoritzar dos mesos més al Govern les mesures anticovid. La resta del Consell General hi ha donat el vistiplau.

Es tractaria de la primera pròrroga de les que ja es van aprovar al febrer i hauria de durar fins a mitjans de juny. Entre altres coses preveu sancions per no dur mascareta i l’obligatorietat de la distància de seguretat.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha defensat aquesta pròrroga, tot detallant les dades sanitàries per defensar-la.

Els qui han votat en contra és per coherència amb el recurs que va presentar Terceravia al TC perquè dictaminés la constitucionalitat de la llei de sanitat i seguretat pública.

També per considerar que, en tot cas, aquestes normes s’haurien de fer en el marc de l’estat d’alarma o emergència, ha assenyalat el president del grup, Josep Pintat.

La consellera no adscrita, Carine Montaner, creu que la llei vulnera un dels drets fonamentals de la Constitució i per això no hi dóna suport.