Les estacions d’esquí d’FGC posen a la venda els forfets de temporada d’hivern a preu especial

Estació d’esquí de la Molina (La Molina)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) posa a la venda la seva oferta de forfets de temporada de les sis estacions de muntanya per a aquest hivern 2024-2025, que es podran adquirir amb descompte a les botigues en línia dels web de cadascun dels equipaments fins al diumenge 8 de desembre.

A més, els usuaris que adquireixin forfet de temporada tindran l’oportunitat de gaudir d’una àmplia selecció d’avantatges com per exemple promocions de fins al 20% en classes d’esquí i descomptes en allotjaments i altres activitats. En el cas dels forfets de temporada del domini esquiable de la Molina + Masella, la promoció estarà disponible fins al diumenge 24 de novembre.





La neu, a tocar per a tots els públics

Amb aquestes promocions, FGC pretén apropar la neu i els esports d’hivern a tothom, tot oferint preus més assequibles i atractius que convidin les persones usuàries a adquirir el seu forfet de temporada. En aquest sentit, doncs, Ferrocarrils reafirma el seu compromís com a servei públic per a dinamitzar el turisme del Pirineu català.

L’oferta en els forfets de temporada s’aplica als següents productes:

●El forfet de temporada FGC Turisme, que dona accés a les sis estacions d’FGC, Tavascan i a les set estacions de Tot Nòrdic.

●Els forfets de temporada de les estacions de muntanya d’FGC, que permeten esquiar a la Molina (Cerdanya), a les estacions del Ripollès (Vall de Núria i Vallter), a les del Pallars (Espot Esquí, Port Ainé i Tavascan) o a Boí Taüll (Alta Ribagorça), així com a les estacions de Tot Nòrdic.

●Per últim, el forfet de temporada d’esquí de muntanya, que permet dues pujades de remuntador mecànic, així com la pràctica d’aquesta modalitat d’esquí en oferir l’accés il·limitat a 21 circuits d’esquí de travessa dins de les estacions de muntanya d’FGC. Amb aquest forfet, es facilita la pràctica de l’esquí de muntanya, ja que permet moure’s àgilment i guanyar desnivell ràpidament.

El forfet de temporada FGC Turisme té actualment un preu d’adult en promoció de 690 €; els territorials oscil·len entre els 361 € i els 574 €, i el d’esquí de muntanya té un preu únic de 160 €. Tots ells es poden adquirir amb descompte a través de la botiga online de cada estació de muntanya.

Coincidint amb la posada a la venda dels forfets de temporada, ja està disponible també la promoció 4×3 de la Molina, que permet esquiar quatre dies a l’estació de la Cerdanya durant tota la temporada per només 35,25 € al dia (preu aplicable a adults adquirint la promoció 4×3), fet que permet a l’esquiador ocasional, però fidel a l’estació, gaudir d’un preu bonificat. Com a novetat, l’estació gironina posa a la venda la modalitat de promoció en dies laborables. L’objectiu principal de l’estació és potenciar l’esquí de dilluns a divendres (no festius) i diversificar la seva proposta d’activitats per a afavorir el turisme de proximitat. Aquesta promoció serà vàlida durant tota la temporada.

Vallter, per la seva banda, també ha posat a la venda a preu promocional dos forfets de dia: el 6×5 (amb la compra de sis forfets de dia de la mateixa modalitat només es paguen cinc) i el 10×8 (amb què les persones usuàries que adquireixin 10 forfets de dia al domini esquiable de l’estació de Vallter, sempre que siguin de la mateixa modalitat, només en pagaran vuit).

Encara al Ripollès, l’estació de Vall de Núria ofereix com a novetat l’abonament de temporada d’hivern del Cremallera, amb accés il·limitat a aquest transport turístic de l’1 de desembre al 30 d’abril. Aquesta oferta també dona accés al Telefèric Coma del Clot. El preu d’adult és de 60 € i l’infantil, de 37 €.

El suport Pirineu365 es manté per a comprar i recarregar tots els productes que es venen a les botigues online de les estacions de muntanya d’FGC i del Cremallera de Núria. Es pot adquirir online per només 2 euros i, seguint la línia de la temporada passada, estan previstos avantatges exclusius a les persones usuàries registrades per a incentivar-ne el seu ús.





Més informació a: https://www.turismefgc.cat.