Les estacions d’esquí d’FGC clouran la temporada d’hivern amb un augment de visitants de l’1%

El sector de Torrent Negre de La Molina, aquest hivern (Foto: FGC / arxiu RàdioSeu)

Les sis estacions d’esquí i muntanya d’FGC (La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll) tancaran aquest Dilluns de Pasqua la temporada d’hivern 2022-2023, en la qual, en conjunt, hauran sumat uns 838.000 usuaris, un 1% més que l’any passat, que ja va ser considerat com a molt bo.

El balanç lleugerament positiu es deu en bona part a l’excel·lent temporada que ha viscut Boí Taüll, que ha assolit una xifra històrica de 172.702 esquiadors, un 29,5% més que a la campanya 2021-2022. El complex ribagorçà ha estat en alguns moments de la temporada el que ha presentat millors condicions de neu d’arreu dels Pirineus, tant en quantitat com en qualitat. També ha estat un bon hivern per a les dues estacions pallareses d’FGC: a Port Ainé han rebut 123.226 visitants (+3,3%); i a Espot, 67.763 (+3,2%). El mateix ha passat amb Vall de Núria, que ha experimentat un valuós creixement sobre l’hivern passat, amb 97.995 visitants (+10,3%).

De la seva part, La Molina segueix sent un any més l’estació d’FGC amb més usuaris: 324.000, una xifra semblant als 319.000 que va presentar com a balanç de l’any passat, que va ser valorat com de rècord. L’hivern a la instal·lació cerdana ha estat marcat pel contrast entre setmanes amb molt bones condicions de neu i d’altres amb temperatures per sobre de l’habitual, que condicionaven l’obertura de pistes. Finalment, l’estació més oriental dels Pirineus, Vallter, és la que s’ha vist més afectada per la manca de llevantades i pels canvis de temperatura que hi ha hagut al vessant est dels Pirineus: enguany només ha rebut 52.396 esquiadors, un 42% menys que els 82.000 de l’anterior registre.





Fort augment de la venda anticipada per internet

En aquest balanç, FGC també ha destacat com a element positiu el fort increment (+53,4%) en la venda anticipada de forfets i bitllets per internet, amb unes xifres molt superiors a les habituals en aquest sector. Tot plegat, en el marc de l’estratègia de digitalització que ha impulsat el grup aquests darrers anys.

El nou president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Segarra, conclou que, “aquest, ha estat un any de bona neu al Pirineu occidental”, si bé admet que al Pirineu oriental “la precipitació ha estat més moderada”. En tot cas, Segarra afirma que han pogut “assegurar un nombre de jornades d’esquí semblant a les mitjanes dels darrers anys” i valora que mantenen un perfil de clients fidel. El responsable de la companyia pública hi ha afegit que enguany segueixen avançant en “la ferma convicció de convertir les nostres estacions de muntanya en autèntics centres de dinamització econòmica del territori, dins el nostre Pla d’Acció Climàtica 2030″.





130 dies d’obertura a Boí Taüll i Port Ainé

Boí Taüll i Port Ainé no només han destacat en la venda de forfets sinó també en el nombre de dies d’obertura (130) i en la mitjana de pistes i remuntadors oberts que han ofert (70%). En bona part, gràcies a la feina dels equips tècnics de manteniment de pistes, l’augment de l’eficiència de la neu produïda i les nevades de mig hivern. Al complex de la Vall de Boí, enguany han rebut un total de 2,5 metres de neu natural; i al del municipi de Rialp, 1,5 metres.

En el comunicat de balanç, també s’ha informat que les enquestes de satisfacció que han fet assenyalen que els visitants han valorat la seva experiència a les estacions amb una puntuació de 4,26 sobre 5.





Esport Blanc Escolar i competicions internacionals

De totes les activitats realitzades, FGC ha destacat la nova edició del programa Esport Blanc Escolar, que ha permès a més de 2.400 infants de les comarques de muntanya fer classes per a descobrir tant l’esquí alpí com l’esquí de fons i el surf de neu.

Paral·lelament, s’ha apostat un any més per acollir competicions esportives del màxim nivell, com han estat els Campionats del Món FIS de Para Esquí Alpí (del 20 al 29 de gener a Espot), els Mundials FIS de Para Snowboard (del 8 al 17 de març a La Molina) i els Campionats del Món ISMF d’Esquí de Muntanya (del 27 de febrer al 5 de març a Boí Taüll). I fora dels esports de neu, Vallter i La Molina han acollit la meta de les dues etapes pirinenques de la Volta Ciclista a Catalunya.