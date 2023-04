La mona de Pasqua, una tradició que no es perd

Mona de pasqua (Istock.com)

Dia 10 d’abril de 2023. Avui és dilluns de Pasqua, però, molta gent, també l’anomena el dilluns de la mona. No cal dir que, la mona, és de les tradicions més esperades pels infants (i alguns que no ho són tant) en aquestes dates de la Setmana Santa. Es tracta d’un costum molt arrelat a la cultura i tradició catalana i, òbviament, també al Principat d’Andorra.

Els orígens de la mona

Resulta molt difícil trobar el moment exacte de quan neix la mona tal com la coneixem. El que sí que és cert, és que ha evolucionat considerablement amb el pas del temps. Hi ha qui diu que ve d’abans de Jesucrist. Totes aquestes creences, doncs, sembla que són anteriors al cristianisme i, com passa molt sovint en el món de la cultura popular i tradicional, van ser assumides per la religió.

Un altre fet que sembla clar és la vinculació d’un tortell, coca, massa i, més endavant un pastís amb els ous, els quals, són l’element cabdal de la Pasqua a molts indrets d’Europa perquè formen part d’una simbologia relacionada amb l’arribada de la primavera i amb rituals de fertilitat.

Segons explica, Joan Amades, al popular Costumari català, la recepta ja és coneguda des del segle XV i no portava xocolata, element que s’hi afegiria força més tard. Sí que hi apareixen, en canvi, els ous.

A casa nostra és tradició que el Dilluns de Pasqua els padrins o els avis regalin als seus fillols o nets un pastís coronat amb un ou gegant de xocolata o amb alguna figura feta de xocolata que representa un personatge popular. Actualment, la base de la mona sol ser un pa de pessic rodó que sovint està farcit i decorat amb mantega, trossets d’ametlla, fruita confitada i xocolata. No hi poden faltar l’ou o la figura de xocolata ni tampoc els ornaments com ara les plomes o les figuretes amb forma de pollets.

Tot i això, avui dia hi ha mones de moltes formes diferents: vaixells, trens, avions, carros, cavalls i algunes poden, fins i tot, representar autèntiques obres d’enginyeria. És un plaer atansar-se durant aquests dies els aparadors de les pastisseries, on s’exposen les mones per a ser venudes. També són moltes les persones, però, que les preparen a casa amb els ingredients que més els agraden.

Els amants d’aquests pastissos poden visitar el Museu de la Xocolata a la capital catalana (Comerç, 36. Barcelona. Telèfon 932 687 878), on hi ha una exposició permanent de mones que són autèntiques obres d’art.

Mona de Pasqua. Foto: Kippelboy / CC0

Anem a menjar la mona

En moltes poblacions de parla catalana és tradició sortir en família o amb els amics per a anar a menjar la mona de Pasqua al camp. Abans de la mona se solia fer-se un àpat a base de carn a la brasa i embotits (és molt típica la llonganissa de Pasqua). Aquests aplecs són una manera molt bona de compartir la mona. L’àpat se sol arrodonir amb vi dolç i cava.