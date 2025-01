L’equip masculí de tècnica torna a competir a Bormio i Val Palot

Bartumeu Gabriel durant un entrenament a Corralco -Xile- (FAE)

L’equip nacional masculí de tècnica d’esquí alpí torna la pròxima setmana a la competició amb diverses curses FIS d’eslàlom i gegant a Itàlia. L’equip es dividirà en dos perquè hi haurà un grup a Bormio i un altre a Val Palot. L’equip masculí ha estat entrenant a Andorra, però pensant en les pròximes curses. Després d’aquests entrenaments, tornen les curses per a l’equip nacional masculí de tècnica.

Aquest mateix diumenge, l’equip viatja repartit per a competir a Bormio (Itàlia) i Val Palot (França). A Bormio correran tant en gegant com en eslàlom FIS Bartumeu Gabriel, Àlvar Calvo i Èric Ebri. Serà dilluns i dimarts en eslàlom, i dimecres i dijous en gegant. L’equip aquí estarà dirigit per Nico Belcredi com a entrenador.

Per altra part, a Val Palot, sota les ordres de Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí, competiran Àlex Rius, Xavier Cornella i Pirmin Estruga, i ho faran a les curses d’eslàlom FIS de dimarts i dimecres.