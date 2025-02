L’equip de karate dels Jocs dels Petits Estats es prepara amb l’Open Internacional de Copenhaguen

La competició ja comença aquest mateix divendres a Copenhaguen (FAK)

El karate andorrà tindrà una bona prova de foc aquest cap de setmana. Des d’aquest mateix divendres i fins diumenge l’equip que representarà Andorra als Jocs dels Petits Estats d’Europa de 2025 -que se celebraran al principat- participarà a l’Open de Copenhaguen (Dinamarca). Una cita que ha de servir per a continuar perfilant la preparació de cara a la gran cita del calendari de 2025.

L’equip desplaçat a la capital danesa estarà format per Silvio Moreira, Maria Ubiergo, David De Luca, Paula González, Lola Vega –tots ells, els representants tricolors a Andorra 2025– i Aina Padilla. La modalitat de Kata, amb Moreira i Ubiergo, serà la primera a estrenar-se aquest divendres.

“Ja vaig assolir la medalla de bronze l’any passat a Copenhaguen; ara tinc l’objectiu d’aconseguir l’or i portar Andorra al més alt del podi”, ha asseverat el màxim representant de la modalitat Silvio Moreira. Per la seva banda, Ubiergo ha destacat que “vaig amb unes expectatives molt altes en aquest campionat per a veure on estic i si puc aconseguir una medalla”.

Ja en ple cap de setmana serà el torn de la modalitat de Kumite (combat) on participaran David De Luca, Paula González, Lola Vega i Aina Padilla -aquesta darrera, l’única que no podrà competir a Andorra 2025 per la seva curta edat-. “És un campionat per a demostrar-nos en quin nivell estem; serà un dels últims abans dels Jocs dels Petits Estats”, assenyalava González, que ha coincidit amb Vega en destacar que “anem per a valorar què hem de millorar abans dels Jocs, les expectatives és veure en quin nivell estic”.





Sandra Herver: “Testejarem en quin nivell estem”

En aquesta mateixa línia, la directora tècnica de la Federació Andorrana de Karate (FAK), Sandra Herver, ha destacat que “testejarem l’equip dels Jocs dels Petits Estats i veure’m en quin nivell estem”. De fet, Herver ha apuntat que “en ser una competició internacional és una prova de mig-alt nivell i volem veure en quin moment estem i perfilar detalls de cara als Jocs”.





Els horaris de divendres

Les proves de divendres començaran amb la categoria cadet (Maria Ubiergo). A partir de les 16.15h la representant tricolor començarà la seva participació. Una hipotètica repesca seria a partir de les 19.50h. La final de la categoria es disputarà a partir de les 20.25h.

Ja en categoria sènior, la primera eliminatòria s’iniciarà a partir de les 15.50h, mentre que una hipotètica repesca arrencaria a les 19.35h. Pel que fa a la final de la categoria absoluta masculina començarà a les 20.55h.