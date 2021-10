L’empresa encarregada del bus on va quedar tancada una nena de tres anys no obrirà expedient al xofer

Al final va quedar en un ensurt, però el Ministeri d’Educació no vol que la situació es repeteixi i ha obert dos expedients per esbrinar per què una nena de prop de tres anys es va quedar tancada al bus escolar més de cinc hores. L’alumna no tornarà a classe fins d’aquí a uns dies.

A l’Escola Francesa de Maternal i Primera Ensenyança d’Andorra la Vella és on havia d’arribar dilluns en transport escolar, com cada dia, la nena de prop de tres anys que va quedar oblidada al bus més de cinc hores.

La família, d’acord amb la direcció del centre, ha decidit no portar a col·legi la nena, que està bé de salut, fins a final de setmana. Els pares, que estaven molt angoixats, estan pensant si presentar denúncia a la Policia.

I és que la família va viure moments molt complicats quan des de l’escola se’ls va informar al migdia que la nena no havia anat a classe. De seguida es va donar el senyal d’alarma fins que la van trobar a l’autobús que l’havia recollit al matí. S’havia quedat adormida i ningú no es va adonar, ni l’acompanyant ni el xofer, que no havia baixat per anar a l’escola. Tampoc el seu germà, de 6 anys, que va sortir abans.

L’empresa encarregada del transport, Novatel Andbus, ha confirmat que el conductor, molt afectat, no ha anat a treballar aquest dimarts. Amb tot, no se li obrirà expedient perquè no va trencar els protocols.

Educació sí que ha obert expedient a aquesta empresa i a la que té la concessió del servei d’acompanyament, que hauria apartat momentàniament de la feina la persona que no va comprovar si quedava algú al bus.