L’EMD de Tornafort (Pallars Sobirà) denuncia la pràctica de caça furtiva a tocar del poble

EMD de Tornafort (Foto: Aj. Soriguera)

L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Tornafort, al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà, ha denunciat públicament la presència de caçadors furtius a tocar de les cases del poble. El consell obert que regeix el nucli, situat a 14 quilòmetres de Sort, s’ha fet ressò de les queixes que els hi han exposat els veïns, tant pel fet que s’hi practiqui una activitat il·legal com per la manca de respecte envers la població local per part dels seus autors.

Diversos testimonis han expressat que havien sentit trets de rifle a pocs metres de casa i, fins i tot, llençats en direcció a alguns habitatges del poble. Els fets van tenir lloc aquest diumenge passat, de matinada, i per això es va avisar als Agents Rurals, que van recollir el testimoni dels afectats i van fer un informe amb mapes de situació. També han captat imatges dels llocs per on han passat els caçadors furtius, on s’ha pogut constatar que hi havia, com a mínim, dos cérvols i un porc fer abatuts sense permís.

Els veïns asseguren que han sentit “malestar i por” i per això han demanat als agents que actuïn per a garantir que aquests fets no es tornin a produir. L’EMD demana que s’intensifiqui la vigilància al terme perquè “no es tornin a repetir actes de furtivisme que posen en perill la seguretat dels veïns”.

La junta del Consell de l’EMD ha condemnat els fets i ha fet arribar la queixa als responsables de la gestió i del control de la zona de caça controlada (ZCC), a l’Ajuntament de Soriguera i a les societats de caçadors d’aquesta ZCC.