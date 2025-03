Lea Anción i Oriol Olm són cinquens a la Final B del Mundial de Morgins

Oriol Olm i Lea Anción (FAM)

El Relleu Mixt ha estat la primera prova de l’ampli programa del Campionat del Món d’esquí de muntanya que va començar aquest diumenge amb la cerimònia inaugural i que clourà el proper 9 de març a la població suïssa de Morgins. La parella d’esquiadors de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAM), Lea Ancion i Oriol Olm s’han classificat per a la final B on han quedat cinquens.

En la ronda classificatòria individual, els representants andorrans han finalitzat en 23a posició cosa que els ha permès entrar a la final B que la disputaven els equips classificats del 13 al 24. En la final B, Andorra no ha deixat de lluitar fins el final. En el darrer relleu Andorra anava situada en desena posició, però, un estratosfèric relleu d’Oriol Olm ha comportat una remuntada històrica per a fer que Andorra acabés cinquena de la ronda.

Ha liderat la classificació, en aquesta final B, el primer equip de Xina, seguit del segon equip d’USA i Japó. Darrera d’ells Eslovàquia i Andorra. Per darrera dels esquiadors de la FAM, República Txeca, Regne Unit, Eslovènia, Àustria, el segon equip de Polònia i Canadà.

Un total 46 equips han participat en aquesta primera modalitat del mundial. Haver-se classificat en la posició 17 és més que meritori, en una clara mostra de millora d’Anción i Olm.

“Comencem bé el mundial. Avui cal felicitar a la Lea i l’Oriol perquè han aconseguit la classificació per a la final B i, allà, no han parat de lluitar. La cirereta la posat l’Oriol quan en el darrer relleu ha fet una remuntada històrica que ens ha fet passar del desè lloc al cinquè”, explicava el seleccionador Xavier Capdevila, que afegia que “han demostrat la seva millora i això és el que cal, no deixar de lluitar i creure en les possibilitats que tenen els dos, tant individualment com d’equip”.

Aquest mateix dimarts, 4 de març, es durà a terme la prova vertical que la disputaran Lea Ancion, Adrià Bartumeu i Marc Casanovas, en categoria sènior i Max Palmitjavila, Miquel Naudi i Adrià Isal, en categoria U20.