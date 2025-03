Febrer amb poca precipitació i temperatures altes

Ordino Arcalís. Foto: Cedida / arxiu

El canvi climàtic és un problema que preocupa cada vegada més gent, sobretot, perquè té afectacions directes a sectors com el de l’esquí. De fet, els turistes asseguren que cada vegada hi ha menys neu per aquestes dates, en part, per culpa de l’augment de les temperatures. I és que amb aquest, ja són 7 febrers consecutius càlids o molt càlids, amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Enguany, la temperatura mitjana del febrer ha estat de 6 graus, superant per 2 graus l’anomalia en les temperatures. La temperatura més alta s’ha registrat a Aixàs, on s’ha arribat a 18,9 graus.

Pel que fa a precipitacions, el febrer ha estat sec. L’episodi més generós es va produir el divendres dia 7 amb una acumulació màxima de 20, 8 mm a la Margineda. Les nevades han estat minses i restringides a cotes altes. Són dades que preocupen, fet que provoca que les pistes d’esquí no estiguin en les millors condicions, i molts dels que van a esquiar no en gaudeixin tant.