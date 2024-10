L’Associació Handball School torna a Madagascar per a seguir formant joves a Tulear

En el viatge a Madagascar es portarà material esportiu i hi aniran 7 adolescents per a viure l’experiència (Associació Handball School)

L’Associació Handball School anuncia el seu retorn a Madagascar, del 23 d’octubre al 6 de novembre, per a continuar la seva tasca formativa amb entrenadors, nens i nenes a la ciutat de Tulear, situada al sud del país. Aquest viatge forma part del compromís adquirit el passat mes de febrer, quan, juntament amb l’ONG Bel Avenir, coneguda com a Aigua de Coco, van inaugurar la primera escola d’handbol a la regió.

“Enguany, tornem amb molta il·lusió per a veure els progressos aconseguits a l’escola i continuar fomentant l’esport com a eina de desenvolupament. A més, aprofitarem l’ocasió per a portar material esportiu essencial, incloent-hi pilotes i porteries d’handbol, que permetran als infants desenvolupar la seva passió a les instal·lacions del centre esportiu de l’ONG”, assenyalen des de l’associació.

Una de les novetats d’aquest viatge és la participació de 7 adolescents que acompanyaran l’expedició, vivint una experiència única. Tindran l’oportunitat de conèixer Madagascar, l’illa més gran d’Àfrica, i visitar els diversos projectes educatius amb els quals col·laborem, fet que sens dubte serà un enriquidor intercanvi cultural i humà per a tots.

Amb aquest nou pas, l’Associació Handball School reforça el seu compromís amb el desenvolupament esportiu i educatiu a Tulear, promovent valors com la igualtat, la inclusió i el treball en equip. “Ens omple d’emoció veure el progrés i continuar contribuint a un futur millor per a aquests joves”, manifesten des de l’entitat.