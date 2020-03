L’Arxiu comunal d’Andorra la Vella dedica el document d’aquest mes de març al referèndum de la Constitució. El document recorda que “la Carta Magna va atorgar la sobirania al poble i va convertir el Principat d’Andorra en un Estat de dret homologat internacionalment” i inclou diverses fotografies.

El document mostra les paperetes que es van fer servir i recorda el resultat final de la votació: “dels 6.910 vots emesos, 4.903 van ser a favor de la Carta Magna (74,2 per cent) i 1.706, en contra (25,8 per cent)”. La parròquia d’Andorra la Vella va tenir “el major índex de participació amb un 78,5 per cent dels 2.894 electors que tenien dret a vot”, destaca el document, “a més, va assolir una xifra rècord d’interventors a la mesa electoral, ja que va estar supervisada per deu membres”.

“Els resultats d’Andorra la Vella van ser clarament favorables i va ser la tercera parròquia amb major suport després d’Escaldes i Encamp”. De les 2.271 persones que van anar a votar , 1.610 ho van fer pel ‘sí’ (74,1 per cent ) i 562 van ser negatius (25,9 per cent).