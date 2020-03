Mans Unides de la Diòcesi d’Urgell organitza un any més el Sopar de la Fam. L’activitat solidària tindrà lloc avui dimecres a partir de les 21.00 hores al Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell.

L’entitat destina cada any la recaptació d’aquest àpat popular a un projecte solidari de països en desenvolupament. Enguany, segons han avançat, l’acció escollida és una proposta per a l’empoderament de dones indígenes a la regió del Mato Grosso, al Brasil. Teresa Cabanes, de Mans Unides, ha explicat a RàdioSeu que l’elecció sempre la fan a través de persones conegudes o de confiança, i que en aquest cas l’han escollit a través del conegut missioner català Pere Casaldàliga, bisbe de Saô Felix do Araguaia. Casaldàlgia, nascut a Balsareny el 1928, treballa des de fa més de cinquanta anys en la defensa dels més desafavorits al país més gran de l’Amèrica del Sud i ha rebut diversos reconeixements per aquesta tasca.

A banda d’aquest sopar, Mans Unides també té programades d’altres activitats de recollida de fons per a aquest projecte, com ara la venda de flors al passeig de Joan Brudieu o bé d’altres campanyes a la resta de la Diòcesi d’Urgell. L’objectiu que s’han marcat és el de recaptar 40.000 euros.

El Sopar de la Fam compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Cooperativa Cadí, Forn Ventura, Forn el Mos, Embotits Obach i Dis-Seu.

Segona recollida de burilles de cigarreta

D’altra banda, també avui dimecres, a la Seu d’Urgell s’organitza la segona jornada de recollida de burilles de cigarreta al carrer. En aquest cas l’activitat començarà a les 17.00 hores des del cap del Passeig, al costat de la plaça de Catalunya. L’objectiu és retirar aquestes restes i alhora conscienciar del risc que suposen no només pel medi ambient sinó també per a les persones, perquè les burilles poden acabar anant a parar als rius i al mar i, quan els peixos les ingereixen, contaminen la cadena alimentària.

La primera acció de recollida es va fer ara fa un mes i en poques hores es va retirar unes 40.000 burilles de cinc carrers, una xifra que permet fer-se una idea de les dimensions del problema.