L’Andorra Multisport Festival arrenca amb la cursa de ciclisme 21 Ports

Aquest dijous al matí s’ha donat el tret de sortida a l’edició inaugural de l’Andorra Multisport Festival a Andorra la Vella. El Parc Central ha estat l’escenari escollit per acollir la primera prova del festival, l’Andorra 21 Ports, una cursa de ciclisme de carretera per etapes. I és que durant pràcticament dues setmanes Andorra serà el lloc de trobada de centenars d’amants dels esports de resistència per competir a la Trail 100 Andorra-Pyrenees, de trail running, a l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, de ciclisme de muntanya o a l’IRONMAN 70.3 Andorra, de triatló.

A les 9:30 del matí ha arrencat la primera etapa de l’Andorra 21 Ports, on els atletes s’enfrontaven a 88km i 2.380m+. És per això, que les màximes autoritats del país han volgut donar la benvinguda als primers atletes a competir en aquest festival. Autoritats del govern andorrà, del comú de Sant Julià de Lòria, del comú d’Ordino, del comú de la Massana i d’Andorra la Vella s’han donat cita a la sortida de l’Andorra 21 Ports per tallar la cinta i inaugurar així, l’Andorra Multisport Festival.

Totes elles han coincidit en la importància de les bones sinergies entre autoritats, organització i actors implicats per fer realitat aquest projecte de país i de futur. El Ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha agraït a tots els comuns que apostin per aquest projecte i també ha afirmat que “l’Andorra Multisport Festival és un projecte molt positiu per al país pel retorn que tindrà però també per ser un altaveu al món”.

Per la seva banda, el Director Regional IRONMAN al sud d’Europa, Agustí Pérez ha promès “molt de treball i esforç per fer d’aquest esdeveniment un referent.” També ha afegit que “organitzar l’Andorra Multisport Festival és un projecte fet realitat que ensenyarà imatges úniques d’Andorra al món”.

El comú de Sant Julià de Lòria va ser la primera parròquia a acollir un esdeveniment de l’Andorra Multisport Festival, el Campionat del Món de Triatló d’Hivern, i el Cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha recordat l’èxit de la prova. Els atletes gaudiran dels carrers de Sant Julià de Lòria sobre les seves bicicletes durant l’Andorra 21 Ports.

Després de l’Andorra 21 Ports, serà el torn de la Trail 100 Andorra-Pyrenees que tindrà la seu a Ordino, el nucli de la Reserva de la Biosfera al Parc Natural de Sorteny. És per això que el Cònsol Major d’Ordino, J.Àngel Mortés ha afirmat que “estem impacients per acollir a tots els atletes que competiran a l’esdeveniment entre les 4 distàncies disponibles”. Els corredors gaudiran de les muntanyes andorranes i els meravellosos pics, boscos i corriols.

L’Andorra Multisport Festival continuarà llavors amb l’Andorra MTB Classic-Pyrenees al comú de la Massana. La Cònsol Major de la Massana, Olga Molné ha dit que “apostem molt pel ciclisme i per això estem molt contents de formar part del festival”. També ha posat el valor que “tindrem un perfil molt diferent de corredors a La Massana, normalment estem acostumats a rebre amant del descens i ara donarem la benvinguda a aficionats de la BTT que volen viure una gran experiència”. Els corredors de la cursa de BTT recorreran circuits de boscos, paratges alpins i gaudiran dels mateixos descensos per on han baixat els campionats del món.

El festival acabarà amb l’IRONMAN 70.3 Andorra, un triatló que començarà a Engolasters i acabarà a Andorra la Vella. La Cònsol Major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol ha admirat “el país meravellós que tenim, que hem de cuidar i que és magnífic que puguem ensenyar al món”. Ha afegit que “des del comú vam creure en el projecte des del primer dia, inclús abans. Així doncs, és un orgull acollir el Village i que Andorra la Vella sigui la seu d’una de les activitats més importants de l’estiu”.

L’esforç conjunt de l’organització, autoritats, patrocinadors, col·laboradors, voluntaris i actors implicats és la clau de l’èxit de l’esdeveniment i farà que tothom que vingui a Andorra gaudeixi del país, les curses i tinguin una experiència immillorable