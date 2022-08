L’Andorra MTB Classic-Pyrenees obre inscripcions per a l’edició 2023

La tercera edició de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees que se celebrarà del 5 al 8 de juliol del 2023 obre inscripcions aquest divendres a partir de les 15 hores. Aquesta cursa per etapes i per equips de dos és una prova única per a tots els amants del MTB. El Principat tornarà a ser l’escenari immillorable d’aquest esdeveniment que forma part de l’Andorra Multisport Festival, un festival d’esports d’aventura i resistència organitzat per The IRONMAN Group.

L’edició 2023 de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees destaca per ser l’única prova del sud d’Europa que és classificatòria per a la prestigiosa Absa Cape Epic, considerada la competició de ciclisme de muntanya de referència mundial. A banda de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, a Europa tan sols hi ha dues curses més que donen accés a l’Absa Cape Epic com són la 4 Islands MTB Croatia i la Swiss Epic.

En concret, hi haurà cinc slots per a l’Absa Cape Epic 2024. Dos dels slots seran pels millors equips masculins i femenins no professionals i els altres tres restants s’atorgaran a través d’un sorteig. Tots aquells que vulguin optar a aquests slots ho hauran d’indicar en el moment de fer la inscripció per a l’edició 2023.

Les novetats de la prova

Aquesta nova edició de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees porta diverses novetats amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible a tots els participants perquè gaudeixin d’aquesta experiència única que tindrà més muntanya i trail. En definitiva, serà una cursa amb més categoria EPIC que mai i no deixarà indiferent a tots els apassionats del MTB.

El canvi més destacat és que l’any vinent la prova passa de tenir una etapa pròleg i tres etapes a estar formada per quatre etapes completes que sumaran més de 200 quilòmetres de cursa entre els quatre dies i un total de més de 5.000 metres de desnivell.

El lliurament de dorsals tindrà lloc el 4 de juliol i serà a la Massana, a diferència de les dues primeres edicions que es van fer al Parc Central d’Andorra la Vella. Pel que fa a les sortides de les etapes, dues es mantindran a la localitat de Canillo i Naturland, mentre que les arribades continuaran sent a la Massana. Per a la sortida de la primera etapa l’organització està revisant els circuits i, per tant, podria haver-hi algun canvi en l’inici de les etapes.