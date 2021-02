L’ambaixador Mira-Gomes presenta a Andorra les prioritats de la Presidència portuguesa de la UE

La ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Maria Ubach, acompanyada pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha presidit aquest dimarts la conferència virtual, “Presidència portuguesa del Consell de la UE: “Temps d’actuar: per una recuperació justa, verda i digital”, a càrrec de l’ambaixador de Portugal a Andorra, João Mira-Gomes. L’acte ha estat organitzat conjuntament pel Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra i l’Ambaixada de Portugal a Madrid.

Durant la conferència, l’ambaixador Mira Gomes ha presentat les tres grans prioritats que marcaran l’agenda de la Presidència portuguesa: recuperació econòmica lligada a les transicions verda i digital; enfortiment del Pilar Social Europeu per assegurar transicions justes, i reforç de l’autonomia estratègica d’una Europa oberta a tothom.

Pel que fa a les actuals negociacions d’Andorra amb la UE per a la conclusió d’un Acord d’Associació, l’ambaixador Mira-Gomes ha assegurat que faran tot el possible perquè el procés avanci, tot i reconèixer que la pandèmia ha alterat el calendari previst.

Concretament, l’ambaixador s’ha compromès a treballar de forma propera amb la Comissió Europea perquè les reunions que s’hagin vist ajornades puguin tenir lloc. A més, també ha proposat explorar possibles mecanismes de cooperació informal que permetin a Andorra apropar-se més de les institucions europees, especialment en un moment d’incertesa com l’actual.

Per la seva part, la ministra ha recordat que és tracta de la primera vegada que un ambaixador no resident acreditat a Andorra s’ofereix a fer una presentació d’aquestes característiques. En aquest sentit, ambdues parts van acordar que d’ara en endavant, l’ambaixador acreditat a Andorra del país que ostenti la Presidència, pugui presentar les seves prioritats a la comunitat andorrana.

Cal recordar que, cada sis mesos, un Estat membre presideix el Consell de la UE, institució europea composta pels diferents ministres dels Estats europeus i encarregada de proposar, modificar i adoptar la legislació. Per tant, el país en qüestió tindrà una influència directa en l’agenda i les polítiques que es tractaran durant els sis mesos de mandat.

La ministra Ubach i l’ambaixador Mira Gomes han volgut aprofitar l’oportunitat per recordar els excel·lents vincles que uneixen a ambdós països, que cooperen en àmbits molt diversos des de l’establiment de relacions diplomàtiques l’any 1994. De fet, l’ambaixador ha assegurat que per a Portugal, Andorra és un país veí tot i no compartir fronteres físiques.

A l’acte hi han participat representants del Consell General, així com del sector social i econòmic del país, que han tingut l’oportunitat de fer les seves preguntes a l’ambaixador Mira-Gomes.