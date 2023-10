L’alumnat d’INEFC Pirineus surt al carrer per a dur a terme un exercici sobre integració

Exercici a Castellciutat, amb la localització dels murals (Foto: INEFC Pirineus)

L’alumnat d’INEFC Pirineus ha sortit al carrer per a dur a terme un exercici sobre integració. Els estudiants s’han posat a la pell de les persones amb discapacitat física i sensorial duent a terme tasques quotidianes. Així, han recorregut els parcs infantils de la Seu d’Urgell fent una anàlisi d’inclusió i han visitat les instal·lacions del Parc del Segre. També han fet la compra en diferents botigues i han localitzat els nous murals a Castellciutat seguint les indicacions per a persones amb discapacitat auditiva.

INEFC Pirineus ha volgut destacar l’atenció rebuda per part de Turisme Seu i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat vers l’alumnat que simulava discapacitat visual. La tècnica Anna López ha col·laborat en tot moment mostrant al grup i al docent el material que té l’equipament en aquest àmbit: mapes de la comarca i material divulgatiu Braille, kits sensorials i accessos especials, entre d’altres. També ha explicat la disposició que hi ha per a adaptar les visites i tallers a persones amb necessitats especials.

Pròximament els estudiants aprendran a organitzar una cursa d’orientació amb fites Braille i un torneig de voleibol per a usuaris amb discapacitat física.