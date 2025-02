L’Alt Urgell renova la Via Romànica amb la incorporació de visites virtuals

Sant Serni de Tavèrnoles, a Anserall (CCAU)

En el marc de la reunió de la Xarxa d’Oficines de Turisme de l’Alt Urgell celebrada aquesta setmana, s’ha presentat el projecte de renovació de la Via Romànica, que és un dels productes turístics i culturals de més recorregut de tots els que s’han promogut des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU). La nova proposta planteja la substitució dels plafons informatius de la ruta, en alguns casos degradats per la intempèrie i també per l’acció vandàlica, amb un nou model que preveurà la incorporació d’imatges de l’interior dels temples romànics de la comarca els quals, tret dels més concorreguts, solen estar tancats al públic.

Incidint en aquesta idea de facilitar el coneixement de l’interior d’uns edificis que no sempre són de fàcil accés, s’ha incorporat al projecte una visita virtual per l’interior de les deu esglésies romàniques de més entitat de la comarca, a banda del conjunt catedralici de la Seu d’Urgell, que serà accessible a través de codis QR incorporats als nous plafons, i que actualment ja es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a l’enllaç https://www.alturgell.cat/via-romanica.

Aquestes visites virtuals permeten contemplar una panoràmica de 360º de l’interior dels temples de Sant Serni de Tavèrnoles, Sant Martí d’Ars, Sant Julià dels Garrics, Sant Esteve de Tuixent, Sant Esteve d’Oliana, Santa Maria d’Organyà, Sant Esteve d’Alinyà, Sant Vicenç d’Estamariu, Sant Climent de Coll de Nargó i Santa Maria de Castell-llebre. Són deu monuments del romànic de l’Alt Urgell seleccionats per la seva trajectòria històrica i per la seva rellevància en el context de l’arquitectura romànica de la comarca i del Pirineu.

Més enllà de la presentació d’aquest projecte, en la reunió de la Xarxa d’Oficines de Turisme també s’ha fet una bona valoració de l’edició de l’any passat del Festival de Senderisme a l’Alt Urgell, s’han presentat propostes per a la propera edició, que tindrà lloc entre els dies 13 i 15 de juny, i també s’ha presentat el projecte de la volta a l’Alt Urgell per camins de la xarxa de Camina Pirineus.