Mor Joan Ribó, fundador i expresident dels Diables de l’Alt Urgell

Joan Ribó Grau, fundador i expresident del Grup de Diables de l’Alt Urgell, ha mort aquest dilluns als 56 anys. La notícia ha causat consternació tant al seu poble, Castellciutat, com a tota la comarca, atès que Ribó era conegut per la seva implicació tant en els Diables com en d’altres activitats de cultura popular i tradicional.

Des d’aquesta entitat han publicat un comunicat en què han detallat que Joan Ribó ens ha deixat “després de lluitar aquests dies contra la maleïda pandèmia”, i expliquen que aquest és “l’escrit més difícil” que han hagut de fer mai “com a diables, com a amics i, fins i tot, com a família que som”. L’associació explica que la notícia els ha deixat “amb el cor gelat i sense poder assimilar-ho”, i que només tenen “paraules d’agraïment cap a ell”, alhora que encara se’ls fa “complicat parlar en passat”. Tanmateix, hi afegeixen que sempre mantindran “tots els records gravats en la memòria que hem tingut a cop de gralla, rialla i estima”.

Els Diables de l’Alt Urgell han tramès “tota la força cap a la seva família” i conclouen que Ribó “sempre serà present en cada carretilla, en cada cop de tambor i en cada cançó del grup”. El grup es va crear l’any 1993, en una reunió d’amics a Castellciutat, i en aquests prop de quaranta anys ha viscut un important creixement que l’ha portat a comptar actualment amb una vuitantena de membres i a ser una de les entitats culturals més actives i consolidades de la comarca i de l’Alt Pirineu. Són els responsables, entre d’altres esdeveniments, del reeixit Correfoc de la Festa Major de la Seu d’Urgell.

Joan Ribó també era l’impulsor del Pessebre de Castellciutat, per al qual enguany havia elaborat una fidedigna reproducció d’una part del centre històric de la Seu d’Urgell, amb edificis com la Catedral, l’Ajuntament i la Sala de Sant Domènec. Aquesta afició, que actualment feia conjuntament amb Andreu Bonet i Josep Rovira, la va començar a casa seva però, a causa de l’èxit i les moltes visites que tenia cada Nadal, el muntatge es va acabar traslladant a l’església parroquial de Sant Feliu, on precisament es pot veure exposat aquests dies. Una tasca que l’havia convertit en un reconegut pessebrista a nivell del Pirineu.

Encara en l’àmbit de cultura tradicional, havia col·laborat com a graller en diverses activitats de la comarca i havia dut a terme concerts lírics, com el que va oferir l’any 2017 a la mateixa església de Castellciutat al costat del pianista Danil Sayfullin.

La missa funeral tindrà lloc aquest dimecres, dia 22, a les 11 del matí a la Catedral de Santa Maria de la Seu.