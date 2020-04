Sortides al carrer dels infants urgellencs a patir d’aquest diumenge 26 d’abril

El Govern espanyol ha decretat que els nens i nenes fins a 14 anys poden sortir al carrer, a partir d’aquest proper diumenge 26 d’abril, entre les 9 i les 21 hores, una vegada al dia, durant una hora i sense allunyar-se més d’un quilòmetre de casa. Els infants sempre han d’anar acompanyats en tot moment per un adult que se’n faci responsable, i amb un màxim de 3 menors per adult.

Aquestes sortides s’han de fer sempre respectant en tot moment el distanciament social, és a dir, la distància de seguretat: 2 metres si és possible i, si no, com a mínim un metre. A més, podran sortir amb joguines pròpies, com pilotes i patinets, però no fer servir parcs infantils públics ni elements o mobiliari de zones infantils comunitàries.

Òbviament, els menors que tinguin febre o símptomes compatibles amb la Covid-19 no podran sortir al carrer de cap manera.

Recomanacions

De totes maneres, per tal de regular aquesta sortida i evitar les aglomeracions de nens a les mateixes hores, amb el conseqüent risc de contagi i de propagació del coronavirus, considerem que cal regular-ho segons unes franges horàries, tal i com ha recomanat la Generalitat de Catalunya.

Així, les recomanacions de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell són:

Sortir un màxim de una hora intentant anar als llocs amb menys aglomeracions de gent.

Sempre acompanyats per un adult.

Mantenint sempre la distància de seguretat amb la gent que ens trobem (2 metres de distància).

No anar a parcs infantils ni emprar el mobiliari urbà, ni a llocs amb aglomeracions de gent (botigues, supermercats, bancs, etc.).

Els nens de més de 3 anys han de sortir amb mascareta (recordeu que s’estan repartint mascaretes casolanes infantils a les farmàcies de forma gratuïta).

Sortir en la mesura del possible segons aquestes franges horàries: Els nens menors a 6 anys: entre les 11 i les 14 hores Els nens entre 6 i 14 anys: entre les 16 i les 18 hores



Val a dir que és important aplicar el sentit comú, ja que cal trobar l’equilibri entre la necessitat que els nens surtin de casa pel seu benestar físic i emocional, i la necessitat de minimitzar el risc de contagi de la COVID19. Per això, des de l’Ajuntament urgellenc s’apel·la a la responsabilitat individual de cadascú per tal de ser el màxim de curosos possibles amb aquestes recomanacions.

Fins ara, la gran majoria de veïns i veïnes de la Seu d’Urgell ha respectat de manera molt responsable el confinament a casa i l’ús de mascaretes en els moments imprescindibles de sortir al carrer. i s’espera que davant la necessitat que els nens i nenes surtin al carrer, la gent de la Seu i Castellciutat ho farà també d’una manera cívica i responsable.