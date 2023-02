Nou enllumenat a l’aeroport Andorra-La Seu (AndorraDifusió)

Aquesta nit de dimecres, dia 1 de febrer, s’inaugura el nou enllumenat de l’aeroport d’Andorra-La Seu, el qual, permetrà vols nocturns a partir del proper mes de març. Després de cinc mesos de treballs s’han instal·lat sistemes d’enllumenat a la pista, al carrer de rodatge i en tres plataformes d’estacionament.

La inversió, assumida per Aeroports de Catalunya, ha estat d’un milió d’euros. Ara hi haurà la certificació de les obres, com a pas previ a la concessió dels permisos per a operar-hi.