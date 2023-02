Retiren als pares la custòdia de la “nena del vel”

Dibuix d’una noia amb hijab (siasat.com)

La justícia ha retirat la custòdia als pares de la nena del vel, que no anava a classe perquè no la deixaven dur-lo. Segons han confirmat fonts relacionades amb l’afer, aquest dilluns, el pare, de 42 anys, va ser detingut per haver agredit el fill. L’acció hauria rebut el suport de la mare i, per aquest motiu, se’ls ha retirat la custòdia dels fills.

Recordem que el cas de la nena del vel, com se l’ha acabat anomenant, ja ve de lluny quan no es va permetre el seu accés a classe en portar el hijab. En aquell primer moment no estava aprovada la llei que regula l’ús de símbols religiosos ostentosos, per la qual cosa, el Tribunal Superior va considerar que s’estaven vulnerant els drets de la nena. Poc després, però, la llei ja va quedar aprovada i els pares van prendre la decisió que la filla no anés a escola en no poder portar el vel.